A Bundestag elnöke szerint lehetséges forgatókönyv a NATO-csapatok bevetése Ukrajnában

Fotó: Handout / Telegram / @oleksiykuleba / AFP

A németek joggal félnek az orosz-ukrán háború eszkalációjától – idézi Barbel Bast, a Bundestag elnökét a Europe Right Now, amely összefoglalójában több bizonyítékot is megemlít ennek alátámasztására. A portál rámutat, hogy egy évvel ezelőtt Olaf Scholz német kancellár még azt hangsúlyozta, mindenképpen tárgyalni kell Oroszországgal, különben aligha ér véget a háború, valamint leszögezte, mindenáron meg kell akadályozni a NATO és Moszkva közötti közvetlen konfrontációt.

Ehhez képest ma már a németek a franciákkal közösen tankokat gyártanának Ukrajnában, valamint engedélyt adtak arra, hogy az ukránok felhasználhatják a fegyvereiket az önvédelem mellett az oroszországi területek megtámadására is. A német védelmi miniszter egyenesen úgy fogalmazott: készen kell állniuk a háborúra.

A német kormány álláspontjának radikális változtatása nem volt előjel nélküli – hívja fel a figyelmet a portál. Szűk két évvel ezelőtt Annalena Baerbock sokat kritizált német külügyminiszter azt mondta,

segíteni kell Ukrajnának, mindegy, mit gondolnak a német választók,

és bár utólag azzal magyarázkodott, hogy szavait kiragadták a szövegkörnyezetből, ezt a mondatot akkor is nehéz sokféleképpen értelmezni.

A Német Szociáldemokrata Párt januári állásfoglalása kimondja, Ukrajnának meg kell nyernie a háborút, így aztán sokan kételkednek abban, hogy Olaf Scholz kancellár meddig tart ki véleménye mellett, mely szerint nem küld katonákat az ukrán frontra, hiába kéri ezt Emmanuel Macron. Sőt, a fent idézett Barbel Bas ki is mondta zárt ajtók mögött, hogy

lehetséges forgatókönyv a NATO-csapatok bevetése, ha erre van szükség az ukrán győzelemhez, még akkor is, ha ezzel a német lakosság jelentős része nem ért egyet.

Orbán Viktor miniszterelnök a Mandinernek adott nagyinterjújában leszögezte, a leendő új NATO-főtitkárral szeretnének kötni egy megállapodást arról, hogy nem fogunk részt venni a NATO oroszokkal szembeni ukrajnai hadműveleteiben akkor sem, ha NATO-tagok vagyunk. „Megőrizzük a tagságunkat, de NATO-területen kívül nem akarunk katonai akcióban részt venni, erre meg kell hogy legyen a lehetőségünk. Jogilag most is megvan, de elvárjuk, hogy ezt egy politikailag elfogadott, szalonképes pozíciónak nyilvánítsák" – mondta a kormányfő.