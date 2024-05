Lesújtó jövőkép érkezett Lengyelországból: Donald Tusk miatt nehéz helyzetbe kerülhet Magyarország

Nyitókép: AFP/Andrzej Iwanczuk

Hogyan látja most a belpolitikai helyzetet Lengyelországban?

Az elmúlt tíz évben a főbb politikai erők támogatottsága nagyon hasonló képet mutat: az első helyen a Jaroslaw Kaczynski által vezetett jobboldali koalíció, második pedig a liberális párt Donald Tusk irányítása mellett. A többiek jóval alacsonyabb támogatottsággal bírnak, kis baloldali és liberális pártok, amelyeknek köszönhetően Tuskéknak többségük van a parlamentben. Figyelembe véve, hogy a jelenlegi médiapiac 90 százaléka a liberális, baloldali kormányt támogatja, a jobboldali koalíció népszerűsége a kormány kudarca. Egyre több és több szavazó kritizálja Tusk kormányát, jelenleg több mint 50 százalékuk elégedetlen.

Milyen az együttműködés ebben a kormánykoalícióban?

Komoly egyeztetések zajlanak, mert a programokban nagyon fontos különbségek vannak.

Ennek ellenére a koalíció jelenleg stabil, ugyanis a kisebb pártok attól félnek, hogy egy előrehozott választás a vereségükkel végződne.

Ezt alátámasztják a legutóbbi regionális választásokon elért nagyon gyenge eredményeik.

Mit gondolnak a lengyelek Tusk eddigi munkájáról?

Tusk szavazói annak örülnek, hogy Kaczynski és koalíciója elveszítette a hatalmát, sőt, még azt is elvárják, hogy Tusk a konzervatív kormány korábbi tagjait vonja felelősségre. Ennek ellenére Tusk számos döntését aggodalommal figyeli még a saját tábora is, például az állami beruházások törlésével és a különböző adóemelésekkel kapcsolatban. A kormányfő ráadásul több választási ígéretét nem tartotta be, amit a választói is látnak.