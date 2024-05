Alaposan felrázta a nemzetközi sajtót Orbán Viktor és a kínai elnök találkozása

Nyitóképen: Orbán Viktor miniszterelnököt fogadja Hszi Csin-ping kínai elnök Pekingben 2023. október 17-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

Bár Magyarország csak egy a kínai elnök európai körútjának állomási közül, a jelek szerint a körút egyik állomása sem rázta meg annyira a nemzetközi sajtót, mint a magyarországi. A Magyar Nemzet összeállított egy csokrot a látogatás kapcsán megjelent nemzetközi sajtóreakciókból.

Financial Times

Hszi Csin-ping kínai elnök Peking egyik legfontosabb stratégiai partnereként üdvözölte Magyarországot, és temérdek elismeréssel szólt az Orbán Viktor miniszterelnök vezette országról”

– írta a brit gazdasági lap. A cikk szerzői hozzáteszik, hogy a magyar–kínai kapcsolatok erősödése mögött Kína azon szándéka állhat, hogy Magyarország egyfajta hídként működjön a távol-keleti nagyhatalom és az Európai Unió között.

A New York Times újságírója, Andrew Higgins cikkében arról írt, hogy „Hszi Csin-ping kínai elnök egy újabb biztonsági zónát jelölt ki” Magyarország kapcsán, utalva ezzel arra, hogy magyar–kínai kapcsolatok különösen fontosak a nemzetközi politika szempontjából. A lapnak Theresa Fallon, egy brüsszeli agytröszt munkatársa nyilatkozott arról, hogy

Orbán Viktor valójában közelebb hozta egymáshoz Brüsszelt és Pekinget.

A cikk továbbá említést tesz a kínai elnök Magyar Nemzetben megjelent véleménycikkéről is, amelyben Hszi Csin-ping elismeréssel szólt a magyar–kínai kapcsolatokról. A New York Times idézte továbbá Kiszelly Zoltán politológus véleményét is, aki korábban kiemelte, hogy mindkét fél elkötelezett a családi értékek, a bevándorlásellenesség és a béke támogatása mellett.

Bloomberg

Az amerikai televíziós hálózat azt írta a weboldalán, hogy „a budapesti találkozók Kína gazdasági lábnyomának növelésére helyezik a hangsúlyt”. A cikk szerint nem véletlen, hogy Hszi Csin-ping látogatására éppen akkor került sor, amikor az Európai Unió és Kína között egyre inkább nőtt a feszültség. A szerző továbbá kiemelte, hogy

több nyugat-európai vezetőnek nem tetszik, hogy olcsó kínai termékek árasztják el a piacot.

Mindezek ellenére a cikk is elismeri a magyar–kínai kapcsolatok sikereit is. Így például azt is, hogy a kínai BYD vállalat Magyarországot választotta első európai gyárának helyszínéül. Annak ellenére is, hogy sajtóhírek szerint Franciaország és Németország is örült volna a beruházásnak.

Reuters

A nemzetközi hírügynökség is már tényként tálalta, hogy Orbán Viktor alatt Magyarország Kína fontos kereskedelmi és befektetési partnerévé vált. A szerző szerint egy hosszú folyamatként, Orbán Viktor 2010 óta tudatosan igyekezett egyre közelebb hozni egymáshoz Kínát és Magyarországot.

A szívélyes politikai kapcsolatok körülbelül egy évtizeddel később befektetésekké váltak”

– tette hozzá a szerző.

***