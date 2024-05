A NATO-szövetségesek egyre inkább hajlanak arra, hogy katonákat küldjenek Ukrajnába

Nyitókép: Képernyőkép/The New York Times

A NATO-szövetségesek egyre közelebb kerülnek ahhoz, hogy csapatokat küldjenek Ukrajnába az ukrán erők kiképzésére, ami egy korábbi vörös vonal újabb elmosódását jelentené, és az Egyesült Államokat és Európát közvetlenebbül bevonhatná a háborúba – olvasható a The New York Times-on.

Ukrajna létszámhiánya kritikus ponthoz érkezett, és az utóbbi hetekben komolyan romlott a harctéri helyzete, mivel Oroszország felgyorsította előrenyomulását, hogy kihasználja az amerikai fegyverszállítmányok késedelmét.

Ennek eredményeképpen ukrán tisztviselők arra kérték az amerikai és NATO-partnereiket, hogy segítsenek 150 000 új újonc kiképzésében, akik közelebb vannak a frontvonalhoz a gyorsabb bevetés érdekében.

Az Egyesült Államok eddig nemet mondott, de Charles Q. Brown Jr. tábornok, a vezérkari bizottságának elnöke csütörtökön azt mondta, hogy a NATO kiképzők bevetése elkerülhetetlennek tűnik. „Idővel el fogunk jutni oda” – mondta.

Egyelőre – tette hozzá – egy Ukrajnán belüli erőfeszítés „csomó NATO-kiképzőt sodorna veszélybe”, és valószínűleg azt jelentené, hogy el kellene dönteni, hogy a harctér közelében lévő kritikus ukrán infrastruktúra helyett az értékes légvédelmet a kiképzők védelmére használják-e.