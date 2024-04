Orbán Balázs: Az átalakuló világrendben szinte minden irányból fenyegetésnek vagyunk kitéve

Az átalakuló világrendről és az ehhez való alkalmazkodásról tartottak konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen hétfőn. A konferencia első panelbeszélgetésén

a résztvevők az Egyesült Államok és Európa kapcsolatát járták körül,

többek között arra a kérdésre keresve a választ, hogy milyen hatással lesz a transzatlanti kapcsolatokra az idén novemberben sorra kerülő amerikai elnökválasztás.

James Jay Carafano, korábbi elnöki főtanácsadó, a nemzetbiztonsági és külpolitikai kihívások vezető szakértője elmondta, hogy Washington számára az átalakuló világrendben a legfontosabb térség Ázsia, amelyre már így is kiemelt figyelmet fordít, példaként említette, hogy az amerikai haditengerészet túlnyomó része már így is az Indo-csendes-óceáni térségben állomásozik. Szerinte emiatt nem lehet arról beszélni, hogy az Egyesült Államok Ázsia felé fordulna, hiszen már így is arra a térségre koncentrál. Hozzátette, az Egyesült Államok számára a legnagyobb kihívást Irán jelenti a Közel-Keleten. Emellett az Egyesült Államok kiemelten kezeli Indiához, Japánhoz, Dél-Koreához, valamint Tajvanhoz fűződő viszonyát.

Magyarics Tamás, az NKE Amerika Kutatóintézet tudományos főmunkatársa elmondta, hogy amíg Joe Biden inkább ideologikusabb, addig amennyiben újra hatalomra kerül, akkor inkább pragmatikusabb hozzáállást fog tanúsítani a külpolitikában. Elmondta, hogy az európai politikusok azért tartanak Donald Trump győzelmétől, mivel tartanak protekcionista kereskedelmi politikájától. A szakértő szerint is átalakulóban van a világrend, amely átalakulás során olyan kereskedelmi blokkok fognak kialakulni, mint a BRICS: a jövőben az lesz a legfontosabb kérdés, hogy miképpen lehet majd ezeket a kereskedelmi blokkokat irányítani. India Magyarics szerint is egy kulcsszereplő az átalakuló világrendben, ezért fontos, hogy Európa is megerősítse a kapcsolatait az ázsiai országgal. Kiemelte, hogy ebben a franciák járnak élen, akik kiterjedt védelmi együttműködést tartanak fenn Delhivel.

Kacper Kita, elemző és rovatvezető, a Nowy Ład portál szerkesztőbizottságának tagja szerint

Donald Trump győzelme lehetőséget jelentene Közép-Európának,

hogy vezető szerepet kapjon Európán belül, a német-francia tengely mellett. Azt is kiemelte, hogy a világot érő változások közepette fontos, hogy Európának jó kapcsolatai legyenek Törökországgal is, amelyeket minél szorosabbra kell fűzni. Hozzátette, ebben Magyarország élen jár a térségben. Arról is beszélt, hogy Lengyelországot aggasztja Oroszország terjeszkedése, és azt sem zárta ki, hogy a következő években sor kerüljön egy konfliktusra a NATO és Oroszország között.