Meztelen fotókkal lopták volna el a brit képviselők adatait hekkerek

Nyitókép: Alexandr Zubkov/Getty Images

Az Egyesült Királyság parlamentjében dolgozó politikusokat, tisztviselőket és újságírókat csábító, személyre szabott üzenetekkel és egyértelmű képekkel célozzák meg, kompromittálás céljából – olvasható a Politico cikkében.

A lap eddig hat férfit azonosított, akik mindannyian kéretlen WhatsApp-üzeneteket kaptak két gyanús mobilszámról 2023 októbere és idén február között. Mindegyik üzenetet a két telefonszám egyikéről küldték a magukat felváltva „Abinak” vagy „Charlie-nak” nevező felhasználók.

Számos üzenet feltűnő hasonlóságot tartalmazott, beleértve az áldozatok politikai eseményeken való megjelenésére tett utalásokat, illetve azokat a vendéglátó egységeket is, ahol megfordultak. Több esetben explicit fotókat is küldtek, amit legalább egy esetben az egyik áldozat viszonzott is.