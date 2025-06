Elképesztő képmutatás a szigetországból: ismét az asztal alatt fogtak kezet Putyinnal

Hiába hirdetett szigorú szankciós politikát az Egyesült Királyság, a brit államigazgatás és Downing Street gázellátását egy olyan cég biztosítja, amely továbbra is részt vesz az orosz fosszilis energiahordozók európai exportjában. A TotalEnergies brit leányvállalata a szibériai Yamal LNG projekt egyik tulajdonosa, így közvetve részesül az orosz gázkereskedelemből – írta meg a Politco.

A brit közintézmények, köztük minisztériumok, iskolák, kórházak, önkormányzatok és a Bank of England is a „Supply of Energy 2” nevű többéves szerződés alapján kapnak gázt a francia óriáscégtől. A megállapodás értéke akár a 8 milliárd fontot is elérheti, jóllehet az Egyesült Királyság 2022 óta tiltja az orosz LNG közvetlen importját.

A TotalEnergies azt állítja, hogy kizárólag korábban megkötött, fel nem bontható szerződések alapján szállít orosz gázt más európai országokba, így nem sérti a szankciókat. Ennek ellenére a cég

több milliárd dolláros bevételhez juttatja az orosz energiaszektort, ami közvetve a putyini háborús költségvetést is erősíti.

Munkáspárti képviselők emiatt a szerződés felülvizsgálatát sürgetik, mondván, a brit állam nem finanszírozhatja akaratlanul is az orosz háborús gépezetet. A TotalEnergies és a brit kormány hangsúlyozza, hogy minden szerződés megfelel a szankciós előírásoknak. A cég vezetője ugyanakkor nem zárta ki, hogy a jövőben ismét befektetne Oroszországban, amennyiben béke születne Ukrajnában. A brit kormány közben továbbra is azt hangoztatja, hogy céljuk a hazai, tiszta energiára való átállás, még ha közben Putyin gáza fűti is a brit hivatalokat.

Nyitókép: Jordan Pettitt / POOL / AFP

