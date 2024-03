Amerikai lap: ezekre a városokra dobhatna le atombombát Putyin

A nyitókép illusztráció. Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Újabb találgatások jelentek meg arról, hogy mi történne, ha Oroszország atombombát dobna le az Egyesült Államokra. A Newsweek arra a konkrét kérdésre kereste a választ, hogy melyek lehetnek azok a települések, létesítmények az Egyesült Államokon belül, melyek egy atomháború esetén az orosz stratégiai csapásmérő erők célpontjává válhatnak.

Az amerikai lap arra a következtetésre jutott, hogy atomháború esetén az orosz erők elsősorban a döntéshozói központokat, kommunikációs központokat, valamint a katonai bázisokat támadnák az Egyesült Államok területén belül.

Minden valószínűség szerint elsődleges célpont lenne az Egyesült Államok saját nukleáris csapásmérő képessége is.

A Newsweek egy interaktív térképet is közölt a lehetséges célpontokról. Kékkel a nagyobb civil döntéshozói központokat, narancssárgával a nagyobb katonai támaszpontokat, sárgával a kommunikációs központokat jelölték. Többek között New York, Philadelphia, Washington, Miami, Houston, Dallas, Denver, Salt Lake City, Las Vegas, Los Angeles, San Francisco, San Diego és Chicago is célpontok lennének.

Forrás: Newsweek

