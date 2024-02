Rekordszámú New York-i egyenruhás sérült meg tavaly munkavégzés közben

Egészen megdöbbentő, milyen mértékben szenvednek sérüléseket a New York-i rendőrség egyenruhásai munkavégzés közben: tavaly rekordszámú, 5363 sérülés történt – korábban még sosem volt ilyen mértékű a „balesetek” száma. Csak az elmúlt három hónapban több mint ezer rendőr szenvedett sérüléseket a gyanúsítottakkal való küzdelemben.

A bronxi Mott Havenben található 40. körzet volt a legveszélyesebb csatatér, ahol 135 zsaru sérült meg a törvénysértőkkel vívott harcok során – mutatják a statisztikák.

A radikális tiltakozások, a bűnözők beáramlása, az óvadék reformja, a zsaruellenes retorika és a bűnüldöző ügyészek az a halálos kombináció, amely ezt a veszélyes és nyugtalanító tendenciát táplálja – írja szakértőkre hivatkozva a New York Post.

Még a legegyszerűbb igazoltatások is komoly verekedéssé fajulnak. Igazságügyi rendszerünknek egyszer és mindenkorra világos üzenetet kell küldenie: aki megtámad egy rendőrt, börtönbe kerül”

– erősítette meg Patrick Hendry, a New York-i rendőrség funkcionáriusa.

A gyanúsítottak által megsebesített rendőrök száma 2022-ben 20 százalékkal nőtt, 4724 egyenruhás szenvedett sérülést a támadásokban, szemben a 2021-es 3933-mal. A tavalyi 5363 támadás 13 százalékos növekedést mutat.

A New York-i hadnagy, Rob Corbett a George Floyd-féle tüntetés során szenvedett súlyos sérüléseket. A kétgyermekes édesapát munka közben arcon találták egy téglával, össze kellett varrni a fejét és fogászati beavatkozásra is szüksége volt. Huszonöt évnyi szolgálat után két éve kérte a „nyugdíjazását”, hogy Floridába költözhessen – most ott dolgozik.

„A törvények ismeretében nem tudtam tovább csinálni a New York-i munkát. Sokkal barátságosabb Floridában. Itt jobb rendőrnek lenni, és a törvények is sokkal támogatóbbak. Feladtam a rangomat, és a szolgálati időmet.

Inkább elindultam a nulláról, még a hatalmas fizetéscsökkentést is vállaltam, mert az életminőségem így milliószor jobb”

– mondta Corbett a lapnak.

