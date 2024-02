Óriási adósságot halmoztak fel a Szlovákiában állomásozó amerikai katonák

2022 márciusától már a NATO-szövetségesek egységei is védelmezik Szlovákiát. A katonai szövetség az ukrajnai orosz invázióra reagálva hozta létre a nemzetközi hadtestet, amellyel megerősítették a NATO keleti szárnyának védelmét és ezáltal Szlovákia védelmi képességeit is – számol be az Infostart.

Az egység központja a szlovák katonai bázis, Lešť. Itt állomásoznak a cseh, szlovén, német, holland és amerikai egységek.

A katonák ellátásáról a szlovák védelmi minisztérium gondoskodik.

Ezen szolgáltatások árát rendszeresen kiszámlázzák a szövetségeseknek, amelyek saját államkasszájukból fedezik katonáik lakhatásának költségeit. Kiderült azonban, hogy nem minden egység egyenlíti ki időben a számlákat.

Az állami költségkövetelések központi nyilvántartása szerint az amerikai védelmi minisztérium például rendszeresen késik a kifizetésekkel,

és nagy összegekkel tartozik Szlovákiának.

A lap közölte, hogy a kiképzőközpont által kiállított, kifizetésre váró számlák döntő része az amerikai egységeknek volt kiállítva. Az Egyesült Államok hadseregének európai parancsnoksága 130 ezer,

míg az Egyesült Államok V Corps nevű egysége 1,1 millió euróval tartozik.

A német hadsereg is hasonló helyzetben van, amely 172 ezer eurós adósságot halmozott fel.

A nyitókép illusztráció. Fotó: DOMINIKA ZARZYCKA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP