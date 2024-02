Háborúk vagy béke? – Milyen jövőt hozhat Európának Trump újraválasztása

Mint ismert, Volodimir Zelenszkij a brit Channel 4 News-nak adott interjújában „nagyon veszélyesnek” nevezte Donald Trump béketeremtő ambícióit, és „aggasztónak” azt, hogy terveibe a háborús feleket nem avatja be, velük erről nem konzultál. Az ukrán elnök szerint az ukrán áldozatok emléke miatt is ijesztő, hogy az Egyesült Államok potenciális új elnöke a saját béketervét akarja esetleg keresztülvinni a közeljövőben anélkül, hogy erről a megtámadott Ukrajnával egyeztetne. Zelenszkij ezért január végén meghívta Kijevbe a volt elnököt, a republikánus párt legesélyesebb elnökjelölt-aspiránsát, hogy maga is meggyőződjön, miként képzelné el Trump a „24 órás” békét.