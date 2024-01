Zászlót bontanak a német konzervatívok: születőben az új pártjuk

Mint ismert, a német rendszerkritikus jobboldali erő immár a második legnépszerűbb párt Németországban a CDU után, megelőzve a három német baloldali-liberális kormánypártot, köztük a szocdemeket.

A CDU a mai napig határozottan elzárkózik az AfD-től való együttműködéstől

– nem úgy a CDU-ból most kiváló Werteunion.

A Werteunionnak több évnyi előtörténete van már. 2017-ben alakult meg egyesületként, a CDU és CSU olyan tagjaiból, akik elégedetlenek voltak az uniópártok fő irányvonalával és más német közéleti alapvetésekkel. A CDU vezetése a mai napig sem lenyelni, sem kiköpni nem tudta őket: nem ismerték el a Werteuniont hivatalos CDU-platformnak, de egyes CDU-s vezetők, például Jens Spahn üdvözlő beszédeket mondtak összejöveteleiken. Ahogy viszont fokozódtak a konfliktusok és a nyílt ellentmondások a CDU hivatalos irányvonalával szemben,

a párt egyre inkább ellenséges lett velük, vagy épp megpróbáltak nem tudomást venni róluk.

Mivel a Werteunion részéről folyamatosan megvolt a késztetés az AfD felé való nyitásra, ez épp elég vastag vörös vonal volt a CDU részéről, hogy igyekezzenek kiszorítani, elnémítani a Werteuniont. De a Werteunionon belül is sok vita zajlott saját irányvonalukról, így annak vezetése is gyakran cserélődött. Épp egy éve, 2023 januárjában aztán Hans-Georg Maaßen lett a tömörülés vezetője, és egy esztendőnyi felkészülési idő után bejelentették a párttá alakulást.

A pártalapítás időpontját stratégiailag és taktikailag is jól sikerült időzíteni. A nyugati világ nagy részéhez hasonlóan Németország is választási év elején van, az EP-választástól a három őszi keletnémet tartományi választásig,

amikor sok babér teremhet új erőknek.

Különösen akkor, ha olyan nagy a társadalmi elégedetlenség és a fennálló pártokkal szembeni ellenszenv, mint manapság Németországban.

Az ellenzékbe szorult CDU az eredetileg konzervatívabbnak hitt, ámde egyelőre a merkeli centrizmus útján tovább járó Friedrich Merz vezetésével ugyan első helyen áll a közvélemény-kutatásokban, de nincs átütő lendületben. Az AfD már ott jár mögötte, de dőreség lenne azt hinni, hogy egész Németországban egy magasan első helyen álló, győztes pártot tudnának faragni belőle – bár Kelet-Németországban szinte borítékolható lesz ősszel egy-egy győzelmük. Legnagyobb az elégedetlenség a baloldallal szemben, a kancellárt adó, egykor hatalmas SPD szégyenletesen alacsony támogatottsággal bír, de a Zöldek is zsugorodtak, a liberálisok pedig a parlamenti küszöb bejutása körül botladoznak. Nem véletlen, hogy a német baloldalon is a minap jelentette be a szabad szájú, népies szocialista Sahra Wagenknecht, hogy önálló pártot hoz létre, ami az eddigi balos pártoktól fog elszívni fájóan hiányzó százalékokat az idei választáson.

A jobboldalon viszont a Werteunion lehet olyan helyzetben, hogy meg tud szólítani a jelen németországi helyzettel és a német jobboldal állapotával szemben kritikus szavazórétegeket,

akiknek már jó ideje elegük van a CDU-ból, ámde az AfD-re nem akarnak szavazni.

Bár a mostani bejelentéskor a Werteunion egy „konzervatív-liberális” párt megalakításáról beszélt, a német sajtó gyanakodva fogadja a szervezkedést, és máris a párt szélsőjobboldali vagy más gyanús kapcsolatait firtatják. A Tagesschau arról ír, hogy Maaßen mellett a Werteunion másik új vezető személyiségévé Markus Krall közgazdász-író lépett elő, aki pedig a lap szerint kapcsolatban volt XIII. Henrikkel, Reuss hercegével, aki a korábban nagy hírverést kapott, különös német konzervatív-radikális „puccskísérlet” főkolomposa volt.

Az várható, hogy a német nyilvánosság és a többi párt, beleértve a CDU-t

a Werteuniont a szélsőjobboldaliság és AfD barátság címkéivel fogja ellátni,

és minden gyanús kapcsolatukra fényt kívánnak majd deríteni. Az például máris kiderült, hogy Markus Krall a kilencvenes évektől az ukrajnai háború elindulása utáni időszakig szívélyes kapcsolatokat ápolt orosz körökkel is. Krall nem válaszolt eddig a sajtónak az ezzel kapcsolatos kérdésekre.

A CDU addig is megpróbálja csekély problémaként beállítani a Werteuniont. Paul Ziemiak CDU-s politikus szerint „az ilyen populista mozgalmak csak más populistáknak jelentenek konkurenciát, nem pedig a középen álló pártokra”, a Werteunion pedig „soha nem is volt a CDU része, most sem az és a jövőben sem lesz az”.

A nagy szakítás tehát már gyakorlatilag bekövetkezett, így az egyébként már a CDU-ból való kizárási eljárás alatt álló Maaßen is szabadon fogalmazhatja meg téziseit a Werteunionról és a nagy német helyzetképről.

Maaßen hétvégi beszédében kifejtette,

a polgárok szerinte azt várják, hogy teljes változás álljon be szinte minden fontos szakpolitikában,

mert a társadalmi, a család-, a gazdaság-, a jog- és a migrációs politika mögött nem áll ma már többség. A Werteunion a politikus szerint erős és kreatív hang akar lenni, amely sikeres változásokat akar elérni a politikában.

Hogy a CDU és az AfD közötti új hangként mekkora szavazótábort tud majd megszólítani a Werteuniont, hogy csak kísérletként vagy pedig egy új, tartós népszerűségű és a nagypolitikát alakítani képes pártként folytatódik-e a történet, eldől majd az idei választásokon.

Nyitóképen: Hans-Georg Maaßen (fotó: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images)