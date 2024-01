„Nézzük meg, pontosan mire is panaszkodik Breivik. 2022-ben – a feltételes szabadlábra helyezési meghallgatása után, ahol egyébként nem bánt meg semmit – a skieni börtönből az Oslóhoz közeli Ringerike büntetés-végrehajtási intézetbe szállították át, ahol egy kétemeletes komplexumon osztozik két másik – gyilkosság miatt elítélt – különösen veszélyes fogvatartottal.

Az Index a minap részletes, képes riportban számolt be a tömeggyilkos luxus börtönkörülményeiről: egy IKEA-szerű bútorokkal felszerelt lakószoba, kényelmes bőrfotelekkel, karosszékkel, tévével és PlayStationnel ellátott nappali, saját konyha és persze mosdó, privát fitneszterem súlyzókkal, futópaddal és evezőgéppel, valamint a komplexumhoz tartozó tornacsarnok – ahol a jelenlegi pert is tartják – használatának lehetősége.

A norvég terrorista éves szinten 6.145.000 koronába kerül az adófizetőknek, ami naponta több mint 16 ezer korona, átszámítva kb. félmillió forint (!).

A Breivik-ügy alapján talán a tömeges, illegális migráció sajátos skandináv (félre)kezelése is érthetőbbé válik, amely – talán az e téren szigorúbb Dániát kivéve – az egykor híresen biztonságos vidékeken fegyveres erőszakhullámot, állandó drog- és bandaháborúkat eredményezett.

A dolog iróniája, hogy Breivik zavaros és természetesen az általa elkövetett mészárlást semmilyen körülmények között nem igazoló ideológiája is felhívta a figyelmet ezekre a veszélyekre. Breivik tehát nem hős (ahogy magát látja), hanem egy közönséges terrorista (ahogy Bonnie és Clyde is azok voltak), de mint ilyen, nagyon is a saját társadalmának (torz)szülötte.

Talán ezért is van bajban a norvég igazságszolgáltatás és közvélemény, hogy miként bánjon vele.”

