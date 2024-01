Breiviknek nem elég jó a börtön, bíróságon követeli, hogy engedjék ki a magánzárkából

A börtönbüntetését töltő szélsőjobboldali tömeggyilkos, Anders Breivik szabadulna a magánzárkából – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ügyvédje szerint a hosszú ideje tartó elzárás sérti emberi jogait, Breiviknek pedig több mint egy évtizede „nincs jelentőségteljes kommunikációja”, ami az ügyvéd szerint „hajlamossá tette az öngyilkosságra” a tömeggyilkost. A jogász elárulta, hogy Breivik jelenleg antidepresszánst szed.

A norvég bíróság szerint biztonsági okokból kellett Breiviket elszeparálni más foglyoktól, illetve amiatt is, nehogy erőszakos cselekményekre buzdítson másokat. A FAZ hozzáteszi: bár Breivik magánzárkában van, de naponta kapcsolatba lép őrökkel, egy lelkésszel, orvosi személyzettel, és egészen a közelmúltig egy önkéntessel is. Kéthetente egy óra erejéig két másik rabbal is találkozik.

Breivik 2011-ben előbb Oslo kormányzati negyedében robbantott bombát, ahol a detonáció nyolc embert ölt meg, majd a közeli Utøya szigetére ment, ahol egy baloldali ifjúsági táborban 69 embert lőtt le válogatás nélkül. A Norvégiában kiszabható leghosszabb, 21 éves börtönbüntetést kapta, ami korlátlanul meghosszabbítható, ha úgy látják, hogy továbbra is veszélyt jelent a társadalomra.

