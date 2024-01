Mit csinálnak a palesztin terroristák Európában?

A 2023. október 7-én kitört Izrael-Hamász háborút követően drasztikusan megnőtt az antiszemita atrocitások száma a nyugati világban, és

Izrael azt is állítja, hogy a Hamász vagy más iráni proxyk több terrortámadást terveztek Európában, melyeket az izraeli elhárítás segítségével sikerült meghiúsítani.

A Moszad idén januári közleménye szerint olyan bizonyítékokat tártak fel, amelyek arra utalnak, hogy az állítólagos Hamász-hálózat egy libanoni parancsnoki központ utasításai alapján meg akarta támadni a svédországi izraeli követséget, decemberben pedig még Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök beszélt arról, hogy Irán támadást rendelt el izraeliek ellen Cipruson. Ugyanebben a hónapban a német hatóságok tartóztattak le Hamász-ügynököket, mert meg akartak támadni egy német zsinagógát.

Betelepült ügynökök

Izrael régóta figyelmeztet, hogy

a Hamász és a Hezbollah ügynököket telepített Európába.

Bár Németország 2020-ban betiltotta a Hezbollahot, a síita terrorcsoportnak továbbra is mintegy 1250 tagja van ott. Izrael arra is figyelmeztetett, hogy csak Németországban több mint 450 Hamász-ügynök tartózkodik. Persze ennyi ember folyamatos megfigyelése nagyon sok erőforrásokat és munkaerőt von el a belbiztonsági szolgálatoktól. A német rendőrség 2018-ban mindössze 774 radikális iszlamistát tudott állandó megfigyelés alatt tartani.

Arról nem is beszélve, hogy nem csak ezek a csoportok aktívak. 2017-ben több mint 50 ezer szalafista (radikális szunnita) volt Franciaországban, 2022-ben 11 ezer Németországban. Nem minden szalafista dzsihadista, de sokan közülük azok, vagy ilyen szimpátiákkal rendelkeznek, és a legtöbb európai ország a szélsőséges szalafistákat biztonsági problémaként kezeli. De nem ők az egyetlen veszélyes csoport Európában. A holland nemzeti terrorizmusellenes és biztonsági koordinációs szerv szerint az ISIS is éledezik az országban.

Korábbi támadások

A nyugati hatóságok lazasága azért is furcsa, mert

a múltban volt már példa rá, hogy az izraeli-palesztin konfliktus a diaszpóra zsidóságán „csattant”.

A Hezbollah 2011-ben a törökországi izraeli konzult próbálta felrobbantani, 2012-ben pedig izraeli turisták ellen tervezett merényletet Ciprusban. 2012-ben sikeres merényletet követtek el izraeli turistákkal szemben Bulgáriában, öt izraeli civilt és egy bolgár buszsofőrt ölve meg.

Fő ténykedési területe azonban Dél-Amerika. A kontinensen egyébként is erős az arab diaszpóra, az 1948-as arab-izraeli háborút követően és az 1985-ös libanoni polgárháborút követően sokan vándoroltak ki. A Hezbollahnak bizonyítottan szerepe volt a Buenos Aires-i izraeli követség 1992-es felrobbantásában, amelyben négy izraeli és 25 argentin civil halt meg. Utóbbi azért is lényeges, mert az egyik legnagyobb támadás volt, amit külföldön valósított meg a síita terrorszervezet, s mert a Hezbollah kötődései erősek Dél-Amerikában.

Terjeszkedő síiták

A Hezbollah messze nem csak Libanonban aktív. 2013-ban amerikai ügynöküket tartóztatták le és állították bíróság elé, aki célpontok kiválasztásában segítette a síita terrorcsoportot. A Reuters idei hírei szerint pedig Jemenben is jelen vannak, aktívan segítik a húszi terroristák tevékenységét, ami persze nem meglepő, hiszen mind a ketten Irán kliensei. A Hezbollah a jelek szerint ott terjeszkedik, ahol Irán is megjelenik befektetéseivel. Dél-Amerikában például Irán jó kapcsolatokat ápol Nicaraguával, Bolíviával és Ecuadorral is, de fő partnere a régióban a szélsőbaloldali vezetésű Venezuela.

Nicolás Maduro vezetése alatt a páriaállammá vált szélsőbaloldali ország és az iszlám forradalom hazája még szorosabb szövetségre léptek.

Irán kőolajexportja új csúcsot ért el 2023 elején a Venezuelába és Kínába történő szállítások növekedése miatt. Irán támogatta Venezuela olajexportját, és haditengerészete az év során megjelent a Panama-csatornában. A két ország bejelentette, hogy 2023 augusztusától közvetlen járatok indulnak Teherán és Caracas között. Venezuela továbbá nem állami szereplőkön keresztül támogatja a Hezbollah részvételét a dél-amerikai drogkészítésben, -terjesztésben és -kereskedelemben.

A drog „olcsó és könnyű bevétel korlátlan forrása a potenciális terrortámadások végrehajtásához”

– állapították meg egy a Hezbollah dél-amerikai terjeszkedésével foglalkozó amerikai kongresszusi meghallgatáson, melyet a terrorizmusellenes albizottságan tartottak.

A drog szerepe

A drogmaffia és a terroristák már régóta egymásra találtak, az illegalitásban dolgozó erőszakos bűnözők gyümölcsöző együttműködést alakítottak ki a világ számos országában az embercsempészet, a kábítószer, a fegyverek, egyéb lopott áruk kereskedelme, de a terroristák mozgatása terén is. A határ itt a vallási szélsőségek, a bűnözők és a terroristák között elmosódik az európai és amerikai migrációs hátterű közösségekben. Eközben az iráni kliensek esetében az egyes terrorcsoportok és a bűnözői tevékenységek közötti tevékenység egyre inkább összehangolódik, azt egyes feltételezések szerint Irán állami szinten szervezi.

Az amerikai drogellenes hivatal (DEA) szerint a Hezbollah évente akár egymilliárd dollárt is kereshet a dél-amerikai drogbizniszben, és részt vesz az illegális szerek észak-amerikai terjesztésében is. A terrorcsoport bázist tartott fel a múltban Paraguayban, Kolumbiában, de tartóztatták le ügynökeit Argentínában is. A holland titkosszolgálat szerint

Irán nemcsak marokkói-holland gengsztereket használt fel két iráni ellenzéki külföldön történő likvidálására, hanem aktívan védi a maffiafőnököket és menedéket is nyújt nekik.

A holland igazságügyi minisztérium még azt is gyanítja, hogy az egyik legnagyobb hollandiai arab bűnklán vezetője egy ideig az iráni titkosszolgálat védelmét élvezte.

A nyílt társadalom kelései

A fentiekből is világos, hogy a tömeges bevándorlás

nem csak szociális és gazdasági nehézségeket és terheket jelenthet, de súlyos biztonsági kockázatot is.

Ennek mindössze egyetlen vetülete, hogy az október 7-i támadás óta az antiszemitizmus újabb hulláma érte el a nyugati világot. A nyugati országok zsidó közösségeinek védelmét a hatóságok megerősítették, s erre jó okuk volt, hiszen mint a cikk elején jeleztük, egyre több támadást kísérelnek meg az iszlamisták. Sajátos tény, hogy közben a nyugati sajtó jelentős része Izrael „népirtással” való vádolásával van elfoglalva, jelenleg egy sok sebből vérző eljárás is zajlik Izrael ellen Hágában, miközben úgy néz ki, időt és energiát kéne szentelni a migráció, a terrorizmus, a drogkereskedelem, a fegyverkereskedelem és az antiszemitizmus összefüggéseinek feltárására is.