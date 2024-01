Franciaország durván rástartol az atomenergiára

Új kormányjavaslat született Franciaországban arra, hogy milyen módon érjék el 2050-re a karbonsemlegességet. A megoldás a franciák számára: még több atomenergia.

Macron kormányzata eszerint újra hitet tesz a nukleáris energia mellett, hogy „ezzel biztosítsák az energiaszuverenitást”.

Mint arról a France24 ír, Franciaország a hetvenes évekbeli olajválság után állt rá nagy erőkkel az atomenergiára,

azóta több mint ötven reaktort építettek szerte az országban.

Az elmúlt években voltak időszakok, amikor az atomenergia hosszú távú korlátozásáról, csökkentéséről beszéltek Franciaországban, de a mai energiaválságos és háborúktól sújtott korban megfordult a francia döntéshozók gondolkodása.

Az új javaslat szerint legalább 6, de akár 14 új reaktort is építhetnek a következő években, ezzel támogatva az energiafordulatot az országban. A javaslat emellett nem is fogalmaz meg konkrét célszámokat a szél- vagy napenergia terén, pedig a korábbi tervek ilyeneket is tartalmaztak.

Környezetvédelmi aktivisták most aggódnak a francia energiapolitika fordulata miatt.

„Ez egy szörnyű visszalépés” – fogalmazott Arnaud Gosse környezetjogász. Jules Nyssen, a francia Megújuló Energia Szövetség „csodálkozásának” adott hangot, hogy a kormány nem tűz ki célszámokat a nem nukleáris energiatermelésben.

Franciaország egyébként többek között Magyarországgal szövetségben lobbizik folyamatosan azért, hogy a nukleáris energia támogatott maradjon az Európai Unióban.