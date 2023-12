„Mivel az erősen konzervatív, sőt klerikális PiS és a kisebb pártok közti egyeztetések nem jártak sikerrel, Duda lengyel államelnök rövid időn belül kénytelen lesz fölkérni a szociálliberális Donald Tuskot, hogy alakítsa meg az új lengyel kormányt. Egészen pontosan az újabb lengyel kormányát, hiszen Tusk a PiS-féle hatalomátvétel előtt már volt kormányfő.

A Politico című, Brüsszelben megjelenő angol nyelvű lap cikke címében Tusk visszatérését – a katolikus tábornak szánt nyilvánvaló szúrással – Donald Tusk második eljöveteleként (azaz: The Second Coming of Donald Tusk) harangozza be. Nyugat-európai szemszögből Donald Tusk valóban egyfajta európai Jézus Krisztusnak tűnhet, aki visszatérését követően helyreállíthatja Európa egyensúlyát, melyet az eredendő bűn, a sátáni Magyarország és Lengyelország Brüsszellel való szembefordulása ingathatott meg.

Ismét lehetségessé válik az európai egység megerősítését »katalizáló trió« a »Weimari Háromszögként« is emlegetett hatalmi centrum akaratformáló szövetsége. Európa három népesség, gazdasági potenciál és politikai befolyás tekintetében leghatalmasabb államának, a »Weimari háromszögnek« a keretében ismét döntő módon meghatározhatja az Európai Unió politikáját, hiszen annak meghatározó intézményében a kormány és államfőkből álló Európai Tanácsban visszaállhat a korábbi »egyensúly«. Magyarország magára marad és nem marad már senki, aki szavazati jogának felfüggesztését megakadályozhatná, hiszen az erről szóló szavazás során az érintett természetszerűleg nem rendelkezhet szavazati joggal.

Tusk tehát bizonyos értelemben „megválthatja” Európát, azaz a kisebb államok rovására megfellebbezhetetlenné teheti a nagyok hatalmát. Ezt a tényt Tusk választást követő diadalittas nyilatkozata világosan jelzi is: »visszatértünk«. Elvben a szavazati jog felfüggesztésével a vétójog intézménye is felszámolhatóvá válik. Kezdődhet a diadalút az Európai Egyesült Államok megteremtése felé.”

Nyitókép: BEATA ZAWRZEL / AFP