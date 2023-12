„Ó, Istenem, alig van annál szánalmasabb és nevetségesebb hazugság, mint amikor az Egyesült államok »aggódik« Európa biztonságáért és az energiadiverzifikációért. És milyen remek lenne, ha az Egyesült Államok nagy aggodalmában nem Európával akarná kifizettetni az Ukrajnának szánt »támogatásokat«, amelyek Blinken külügyminiszter bevallása szerint »90 százalékban amerikai cégeknél landolnak«, s nem akarná ránk sózni háromszor-négyszer drágább palagázát és LNG-jét.

Egyebekről már nem is beszélve. S ha valaki nem gondolja így, annak figyelmébe ajánlom az amerikai kormány és az amerikai titkosszolgálatok üzenőfüzeteként működő 444-et, amely akkoriban ezt írta:

»Az USA szerint nagyon fontos lenne, hogy az orosz gáztól függő európai országok máshonnan is tudjanak vásárolni, mert a kiszolgáltatottság nemzetbiztonsági kockázatot jelent számukra.

Tudják javasolni az amerikai importot is, amihez LNG- (hajón szállítható cseppfolyós gáz) terminálok építését szorgalmazzák. Különösen sürgetik, hogy a horvátországi Krk szigetén elkészüljön a terminál, amit már évek óta tervezgetnek. Nagyon támogatják az EU-ban az áram- és gázvezetékek összekapcsolását.

Nagyon támogatják a piaci liberalizációt sürgető új EU-s energetikai csomagot. (Ennek két pontja ellen határozatban tiltakozott a magyar parlament a áprilisban.) Nagyon ellenzik a Török Áramlat és az Északi Áramlat 2 nevű gázvezetékek megépítését.«

Világos beszéd.

S hogy minden még világosabb legyen, ideje vetnünk egy pillantást a mostani bolgár kormányfőre és annak pártjára is. Maradjunk a 444-nél, mert így tudjuk meg pontosan, minek örül Amerika:

»Több hónapig tartó politikai patthelyzet után megalakult az új bolgár kormány. Az elmúlt két évben ötször tartottak parlamenti választásokat Bulgáriában, a legutolsót április 2-án. Az azóta eltelt két hónapban ügyvezető kormány vezette az országot. Az új bolgár kormányt a választáson győztes GERB–SDS és a második helyezett PP–DB pártcsoportok politikusai alakították meg. Az ország miniszterelnöke az első kilenc hónapban a centrista Folytatjuk A Változást (PP) párt politikusa, Nyikolaj Denkov lesz. Utána azonban a második kilenc hónapra Marija Gabriel, a konzervatív Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERP) politikusa veszi majd át a helyét.«

És akkor nézzük ezt a bizonyos Folytatjuk A Változást formációt, amely most a miniszterelnököt adja:

»A Folytatjuk a Változást egy politikai párt Bulgáriában, melyet két Harvardon tanult egyetemista, Kiril Petkov és Aszen Vaszilev hozott létre.«

Ajjaj! Kezd kirajzolódni a kép! De ki is az a Kiril Petkov? A Harvardról ment vissza Bulgáriába, ahol a hangzatos »korrupcióellenes harcok« élharcosaként lett miniszterelnök, na nem sokáig, ugyanis egy bizalmi szavazáson hamar megbuktatták. Summa summarum: ez a politikai formáció a tipikus »Made in America« politikai párt, vezetői a tipikus »Made in America«-politikusok, akiknek fontos és kevésbé fontos ügyekben elsősorban Washingtonból diktálnak.

Így talán már érthető, miért is éppen most és éppen ez jutott a bolgárok eszébe.

Mindenesetre a dolog megbukott. De biztosak lehetünk benne, hogy Washingtonnak lesz még egy csomó remek ötlete. Csak más, »Made in America« pártok és -politikusok fognak a homlokukra csapni, hogy »heuréka«!”

***