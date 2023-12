„Oroszország állandó fenyegetést jelent Európa számára” – véli a Brit Munkáspárt vezetője

A brit Munkáspárt vezetője szerint Oroszország „állandó fenyegetést” jelent Európa számára, és Európának „fel kell készülnie” az Egyesült Királyságot és a kontinens többi részét is érintő orosz fenyegetésre – számolt be cikkében a Sky News. Sir Keir Starmer az észtországi NATO-bázison tartózkodó brit csapatoknak tett látogatása során elmondta: „Úgy gondolom, hogy szem előtt kell tartanunk az Oroszország által Európára és az Egyesült Királyságra jelentett fenyegetést, valamint a folyamatos beavatkozást.” Starmer hangsúlyozta azt is, hogy a fenyegetés „nagyon is a figyelem középpontjában áll” az észtországi Tapa NATO-bázison, amely nagyjából 100 mérföldre fekszik az orosz határtól.

Nyitókép: Sergey Guneev / Sputnik / AFP