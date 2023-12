Ezeket biztosan nem tudta Bud Spencer és Terence Hill karácsonyi klasszikusáról!

Karácsonykor nem igazán hiányozhat a televíziókból Bud Spencer és Terence Hill ünnepi klasszikusa, a Bunyó karácsonyig. A Magyar Nemzet több érdekességet is összegyűjtött a filmmel kapcsolatban.

Az egyik legmeglepőbb érdekesség, hogy a film forgatókönyvét Jess Hill, Terence Hill legidősebb fia írta.

Valószínűleg arról sem sokan hallottak, hogy nemcsak Terence Hill, de Bud Spencer fia is közreműködött, ugyanis Giuseppe Pedersoli volt a film producere. Sokak számára lehet újdonság az is, hogy Terence Hill főszereplő és rendező is volt egy személyben.

A legendás színészpáros egyébként összesen 18 filmben szerepelt egymás mellett, a Bunyó karácsonyig volt az utolsó.

