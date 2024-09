Így utasított mindenkit maga mögé a Netflix

A streamingszolgáltató a tartalomköltségeit azonban korlátozta, miközben a hollywoodi sztrájkok idején is folytatta előfizetői bázisának növelését, bizonyítva, hogy a friss tartalom hiánya nem okozott számottevő problémát. A Netflix továbbra is kísérletezik az élő közvetítésekkel, amelyeket nagyobb események, például az amerikai NFL mérkőzései és a pankráció világa felé tervez kiterjeszteni. Bár a cég már most vezető szerepet tölt be a streamingpiacon, az elkövetkező évek további innovációkat és kihívásokat tartogatnak számára, különösen a hirdetési piac teljes kiaknázása és az élő tartalmak növekvő fontossága terén.

A Netflix minden kritika ellenére mostanra megerősítette pozícióját a hollywoodi szórakoztatóipar csúcsán, és úgy tűnik, hogy a következő évtized is az ő dominanciájukról fog szólni.

A Netflix sikertaktikája

A streamingszolgáltató másik nagyon fontos versenyelőnye a hagyományos hollywoodi stúdiókkal szemben az, hogy rendkívül fejlett adatvezérelt stratégiával működik. Magáénak tudhatja a világ egyik legnagyobb felhasználói adatbázisát, amely minden egyes felhasználó tevékenységét rögzíti a platformon.

Az algoritmusok nem csupán azt figyelik meg, hogy mit néznek az előfizetők, hanem azt is, hogy milyen eszközön, milyen napszakban és milyen időintervallumokban fogyasztják a tartalmat.

Ezek az információk különösen értékesek, amikor új műsorok vagy sorozatok fejlesztéséről van szó, mivel segítenek előre jelezni, hogy mely műfajok, témák vagy formátumok fognak rezonálni a nézőkkel. Például ha egy adott műsor a fiatal felnőttek körében bizonyul népszerűnek, a Netflix ezt az információt felhasználva hozhat létre további hasonló tartalmakat, amelyeket kifejezetten erre a demográfiai csoportra szabnak. A döntések nemcsak a fogyasztói preferenciákra épülnek, hanem arra is, hogy hogyan tudják maximalizálni a nézők elköteleződését, vagyis azt, hogy mennyi időt töltenek a platformon.