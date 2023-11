Ezért nem hiteles, ahogy három balos EP-képviselő antiszemitázza Magyarországot

Mint kiderült, a három EP-képviselő fő problémája Wass Albert, Nyirő József és Kertész Imre személye volt a magyar oktatásban, akikből az első kettőt nácinak titulálták, Kertésszel kapcsolatban meg azt kifogásolták, hogy nem szerepel a tananyagban, ami nem igaz, mert szerepel.

A három képviselővel tiltakozása azonban más tekintetben sem tűnik hitelesnek.

Mindjárt ott van az Európai Alapjogi Ügynökség

Dániáról szóló antiszemitizmus-jelentése, ami nem túl rózsás helyzetről tanúskodik.

A jelentés egy 12 EU-tagországról szóló felmérés része. Eszerint a válaszadók 56 százaléka nagyon nagy problémának tartja az antiszemitizmust Dániában, 85 százalék szerint nőtt az előző öt évben az antiszemitizmus, 77 százalék szerint nőtt az online antiszemitizmus, és ez 71 százalék szerint nagyon nagy probléma, és a válaszadók túlnyomó többsége rendszerint szembesül zsidóellenes kijelentésekkel. 41 százalékuk tapasztalt valamilyen antiszemita zaklatást az előző öt évben. Ezeket 34 százalékban muszlimok, 27 százalékban baloldaliak követték el a válaszadók szerint, és 22 százalék indítékairól nem tudtak mit mondani.

Margrete Auken egyébként az EP palesztin delegációjának társelnöke, aki idén februárban

megszálló hatalomnak nevezte Izraelt az EP-delegáció hivatalos látogatásán, Ramallahban.

Ráadásul tartózkodott az október 19-én elfogadott EP-állásfoglalás végszavazásakor, vélhetően azért, mert nem ítélte el elég határozottan Izraelt, legalábbis nyilatkozataiból ez olvasható ki. Az október 18-i EP-vitában úgy fogalmazott: „bárki is áll a tegnap esti szörnyű bombázás mögött, nem szabad elfelejtenünk, és ez szörnyű volt, nem szabad elfelejtenünk, hogy Gáza jelenleg teljesen le van zárva. Semmi sem juthat be. Egyiptom meg fogja engedni. Izrael nem fogja. Gyermekeket és felnőtteket bombáztak. Háromezer ember halt meg az elmúlt napokban Gázában, és ezzel is foglalkoznunk kell.” Emellett hangsúlyozta, hogy a Hamászt csak úgy érdemes elítélni, ha hangsúlyozzák, hogy mindkét félnek be kell tartani a nemzetközi jogot.

Azzal kapcsolatban, hogy nem szavazta meg a véghatározatot, Auken október 19-én úgy fogalmazott:

„Nem tudtam támogatni egy olyan állásfoglalást,

amely nem követeli a gyilkosságok befejezését (tűzszünet), ezért az általános állásfoglalás mellett szavaztam. Amennyire csak lehetett, követtem a képviselőcsoportomat, még ha ez nehéz is volt. A baloldali képviselőcsoport számos jó módosító indítványt nyújtott be, amelyeket támogatni akartam.” De végül így sem szavazta meg a véghatározatot, hangsúlyozva, hogy „fontos volt, hogy ne fogadjuk el az ECR és az ID javaslatát, és ez valamelyest sikerült is” (az ECR és az ID a két jobboldali képviselőcsoport az EP-ben).