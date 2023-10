Így készülnek Izrael katonái a háborúra fantom-Gázában

Mecset fantom-Gázában. Saját fotó.

A föld alatti harc

A gázai terep másik nagy kihívását az övezet alatti alagútrendszer jelenti. A Hamász az évek során dollármilliókat költött arra, hogy járatokat építsen ki az izraeli határ alatt. Ezeket a hadsereg nagyrészt felszámolta, és a föld alatt kiterjesztett kerítések építésével nagyjából sikeresen fel is számolta. Azonban Gáza alatt is építettek alagutakat, amelyeket a Hamász fegyverraktáraknak, bunkereknek, parancsnoki központoknak, valamint terroristák és fegyverek szállítási útvonalaként használ.

Egy Hamász által épített terror-alagút felfedezett bejárata. Fotó: IDF

Éppen ezért a negevi „mini-Gázában” is van egy ilyen alagút, amelynek járata 160 cm magasságú, és bizonyos részeken még ennél is alacsonyabb, ami azt jelenti: a katonáknak görnyedve kell haladnia bennük. Ezekhez hasonló alagutakban bújnak el a terroristák, és az IDF arra is felkészült, hogy esetleg ott konfrontáljon velük.

Az alagutak bejáratait, sok esetben, szintén lakóövezetek alatt rejtette el a Hamász.

Bár Izrael évek óta készül arra, hogy esetlegesen be kell vonulnia a Gázai övezetbe, nagyon nehéz megmondani, hogy ha megteszik, mi vár ott rájuk.

(Nyitókép: Izraeli katonák október 9-én a gázai határ közelében /Ilia Yefimovich/Getty Images)