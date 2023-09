Trump győzelme esetén belengette „az amerikai történelem legnagyobb belföldi deportálási műveletét”

Donald Trump bejelentette, hogy megválasztása esetén „az amerikai történelem legnagyobb belföldi deportálási műveletét” fogja végrehajtani.

A volt amerikai elnök, aki jelenleg nagy különbséggel vezeti a 2024-es republikánus előválasztást, szerda este beszédet mondott az iowai Dubuque-ban, ahol élesen bírálta Biden elnök migrációs politikáját. Pontosabban annak hiányát, ugyanis szerdán

több mint 4000 venezuelai illegális menekült lépte át az Egyesült Államok déli határát,

ami nagy belpolitikai visszhangot és felháborodást váltott ki.



Trump erre válaszul belengette, hogy megválasztása esetén soha nem látott mértékű deportálási műveletet fog végrehajtani, a „déli határon bekövetkezett nemzetromboló katasztrófa” miatt.

„Az én vezetésem alatt volt az Egyesült Államok történetének legbiztonságosabb határa. Most a világtörténelem legrosszabb határa van”

– mondta Donald Trump szerdán.

Ahogy fogalmazott, a megválasztása esetén második ciklusa azzal fog kezdődni, hogy azonnali hatállyal megszüntetni „a Biden-adminisztráció minden nyitott határok politikáját”.

Trump továbbá azt tervezi, hogy a szövetségi bűnüldözés nagy részét is a bevándorlás végrehajtására fogja áthelyezni, beleértve ebbe az FBI-t, a Belbiztonsági Minisztériumot, és a Kábítószer-végrehajtási Hivatal egyes részét is. Kritikaként az is felmerült a Biden-adimisztráció migrációs politikájával kapcsolatban, hogy nem elég átláthatóak az adatok a beérkező menekültek pontos számát illetően.

„Világossá fogom tenni, hogy minden szükséges erőforrást fel kell használnunk az invázió megállításához - beleértve a jelenleg a tengerentúlon állomásozó csapatok ezreinek áthelyezését a saját déli határunkra,”

- tette hozzá Trump, hangsúlyozva, hogy

„mielőtt megvédjük a külföldi országok határait, biztosítanunk kell országunk határát”.

Trump azzal folytatta, hogy szükség esetén be fogja vetni az amerikai haditengerészetet is.