„Sokan mondják, hogy Amerika nélkül nem lehet béke Ukrajnában. Igazuk van. De úgy látom, hogy Kína nélkül sem nagyon. Önnek, Elnök úr, ebben kiemelkedő szerepe van, kell hogy legyen.

Végül azt gondolom, meg kell tennie néhány olyan lépést a korrupció visszaszorítása és a kisebbségek jogainak garantálása érdekében. Meggyőződésem, Ön egyetért ezen lépések megtételének fontosságával, de talán úgy gondolja, hogy a háborúban álló országban – már csak azért is, mert ezek a lépések jelentős csoportok érdekeit sértenék –, erre most nem nagyon van lehetőség.

Általánosságban talán igaza is lenne. De a jelenlegi helyzetben Ukrajna nem engedheti meg a halogatást, mert ezzel megint csak olcsó, ám hangzatos érveket – ürügyet – ad azok kezébe, akik nem szívvel-lélekkel támogatják Önöket. Hiteles és lényeges, tovább már nem halogatható lépésekre van szükség; olyanokra, amik garantálják azt is, hogy ezek az elsők és nem az utolsók egy Önök által megtervezett, távlatos úton.

Tudom, amit javaslok fájdalmas és sok tekintetben még igazságtalannak is tekinthető. Az is. De a hosszú távú békét – véleményem szerint –, az igazságos békét, csak rövid távú taktikai engedmények beiktatásával lehet elérni. És olyan szövetségeseikkel, akiknek a kitartását az Ön politikája is garantálja, nem pedig megnehezíti vagy – ne adj’ Isten – ellehetetleníti.”

