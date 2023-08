Fillérekért adta el a British Museum műkincseit a feketepiacon az intézmény egykori munkatársa

Most kiderült, hogy a férfi évek óta fosztogatta a múzeumot, ez idő alatt legalább kétezer műkincset lopott el, köztük egy 3500 éves műtárgyat is – számolt be a Metro.

A nyomozók szerint több tízmillió font, azaz több milliárd forint értékű tárgyakat csempészett ki a múzeumból, és adta el őket jóval az értékük alatt. Amit nem tudott eladni, azt megsemmisítette, így rengeteg értékes műtárgy lett az enyészeté.

Nyitókép: Daniel LEAL / AFP