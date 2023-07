Ötször annyi pénzt tolna bele Ukrajna felfegyverzésébe az EU, mint eddig

Dedikált alapot javasol majd az EU a következő négy évben húszmilliárd eurós (mintegy 7500 milliárd forintos) kerettel Ukrajna hadseregének fejlesztésére – tudta meg „öt, a tervet ismerő diplomatától” a brüsszeli Politico.

A javaslat szerint lényegében a tagállamok kapnának pénzt azért, hogy fegyvert adnak Ukrajnának – többek között muníciót, rakétákat és harckocsikat, de beleférne a katonai kiképzés is; ez önmagában nem lenne izgalmas, de mint a cikkben írják, az EU diplomáciai szolgálata által kidolgozott új javaslat „hatékonyan felturbózná a stratégiát”, s a Politico meg is jegyzi,

ez jókora ugrás lenne a korábbi 4 milliárdos ráfordításhoz képest, amit az elmúlt egy évben fordítottak hasonló célra. Így évi 5 milliárd jutna Ukrajnának.

S ahogy a lap kiemeli, ez egyben az EU ideológiai elköteleződését is megerősítené, hiszen az orosz offenzíva előtt elképzelhetetlen lett volna egy ilyen döntés, az pedig még a lap szerint is ironikus, hogy mindezt „egy »Európai Békeprogramnak« nevezett, már létező alapon keresztül teszi”. Ugyancsak az elkötelezettséget erősíti az Európai Külügyi Szolgálat terve is, amely egy sor biztonsági kötelezettségvállalást javasol az EU-nak Ukrajnával szemben az elkövetkező években.

Mindezt ráadásul nem is az 50 milliárd eurós (18 ezer milliárd forintos) EU-s nem katonai célú segély-javaslat részeként, hanem azon felül.

A javaslatot az egyes tagállamok hétfőn kapták meg, és csütörtökön lesz egyeztetés róla Brüsszelben a Politico forrásai szerint; a cél az lenne, hogy őszre el is fogadják azt.

Itt a Politico szerzője fontosnak tartja megjegyezni: „eddig az EU többször nehézségekbe ütközött az ukrajnai fegyveralap bővítése kapcsán a Magyarországgal való politikai küzdelmek formájában, amely még mindig az orosz kötődést kultiválja, ezzel késést okozva” a kezdeményezésben.

Holott az EU éppen ezzel üzenne az oroszoknak, hogy bármit megtesz Ukrajna támogatásáért, kiszámítható módon.

Bár a terv önmagában izgalmas – vagyis még négy év háborúzással számolnak Brüsszelben? –, ugyanakkor több kérdést is felvet.

Részben a visszaélések kérdését: például az észtek kapcsán kiderült, hogy éppen az átfolyatott támogatásnak köszönhetően az uniós tagállamok adófizetői pénzeiből kezdte meg saját hadserege teljes modernizálását, miközben érdekes árakon passzolta tovább saját elavult holmijait az ukránoknak.

Másrészt a fegyverszállítás üteme kapcsán is felmerültek már aggályok a fegyvergyárak részéről: mármint, hogy egész egyszerűen nem bírják a tempót.