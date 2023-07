Légvédelemmel védenék ukrajnai gyárukat a németek

Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója a Bildnek adott interjút, melyben többek között reagált az orosz fenyegetésre is.

„Nem hagyjuk magunkat eltántorítani az országnak nyújtott segítségtől”

– mondta a vezérigazgató. A német fegyvergyártó cég szemmel láthatóan nem foglalkozik az Oroszországból érkező bombafenyegetésekkel.

Nyitókép: STR / PRESS-SERVICE OF COMMANDER-IN-CHIEF OF THE UKRAINIAN ARMED FORCES / AFP