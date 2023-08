Erős szezont zárhat a turizmus

Háromszázezernél is többen látogattak ki július 20. és 23. között a 38. Formula 1-es magyar nagydíj eseményeire, amivel mind létszámban, mind bevételben rekordot döntött a Hungaroring. Ráadásul jogi oldalról most már minden feltétel adva van ahhoz is, hogy a következő tíz évben újabb csúcsokat érjen el a mogyoródi létesítmény, a magyar nagydíj ugyanis 2032-ig benne van az autóverseny-sorozat naptárában. Ez nemcsak a technikai sportok rajongóinak örömteli hír, hanem a turisztikai ágazatnak is, amelynek idén – a belföldi számok vártnál hektikusabb alakulása miatt – nagy szüksége van a minél több külföldi vendégre.

Fotó: AFP / Kisbenedek Attila