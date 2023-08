Bálványosi eklektika

Mikor és hogyan csöppentek bele a bálványosi idegenforgalomba?

A több mint harmincéves múltra visszatekintő, a kezdeti esztendőkben még fizikailag is bálványosi nyári szabadegyetemnek is van köze a Bálványos Resorthoz. Az 1990-es évek elején, amikor az első szabadegyetemeken vettünk részt, annyira megtetszett nekünk Bálványosfürdő festői környezete, hogy úgy döntöttünk, itt tartjuk meg az esküvőnket. Mintha tavaly lett volna, pedig már túl vagyunk az ezüstlakodalmunkon. A 2000-es évek elején, már aktív befektetőkként újra a fókuszunkba került Bálványos, ahol minden évszakban gyönyörűek az erdő fedte hegyek, ahol lépten-nyomon geológiai, történelmi különlegességekbe botlik az ember. Először csak egy hétvégi házat vásároltunk, ott gyűltünk össze időről időre a családdal, a barátokkal, majd – a kereskedelemben eltöltött két évtizednyi munkám után – eldöntöttem, visszatérek a kezdeti álmomhoz, a turizmushoz. Az így megvalósult 2006-os befektetésünknek lett az eredménye a mostani Bálványos Resort, amelyet azóta is folyamatosan bővítünk, csiszolunk, fejlesztünk.

Ha már Tusványos: szükségszerű volt a rendezvény Bálványosról Tusnádfürdőre költözése?

Véleményem szerint igen. A Tusványos ugyanis nemcsak a bölcsőjét nőtte ki, hanem a helyi jellegét is. Úgy gondolom, hogy a szabadegyetem ma már nem csupán Székelyföldnek meghatározó rendezvénye, hanem az egész Kárpát-medence jelentős találkozási pontjává vált, hídként ível át a politikai határok és a generációs különbségek felett.