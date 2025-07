Elkészült a jelentés: óriási sokkal néz szembe Ukrajna

A cikk szerint az IMF jelentése rámutat, hogy habár a gazdaság nagyjából ellenálló maradt, a háború súlyosan rátelepszik a fellendülésre, békére egyelőre nincs remény, a gazdasági helyreállítás pedig szintén óriási kihívás lenne a program végére, főleg, ha újabb sokkok érik az országot, mint amilyen egy még inkább elhúzódó, még durvább háború lenne.

A háborún túl is akadnak gondok

Ezen túl is számos probléma van az ukrán gazdasággal a jelentés szerint. Rendkívül gyenge a megítélés szerint a nemzeti tőzsdei felügyelet, amely – mint említettük – saját felvázolt stratégiáját sem volt képes végigvinni, tavaly pedig a tapasztalt szakemberek mintegy harmada felmondott.

Az IMF emellett már korábban is kérte Ukrajnától, hogy erősítsék meg az árfolyamot, hogy ellenállóbb legyen a sokkoknak.

Ezt nem sikerült összehozni, mint ahogyan a korrupció-ellenes területen is rendre kudarcot vallottak a kijevi próbálkozások – már amennyiben ténylegesen voltak ilyenek. Persze mindez a jelentés szerint érthető a háború miatt, de rámutatnak, hogy a védekezés egyre nehezebb lesz Ukrajnának, még annak ellenére is, hogy egyre több a bevétele is a költségvetésnek.

A 2023-ban indított programból tehát már túl van a felén Ukrajna, az IMF pedig annak megkötésekor abban bízott, hogy a háború ekkorra már véget érhet. Jelenleg már sokkal borúsabban látják a helyzetet.

A háború eszkalálódhat és még legalább 2026 második negyedévéig elhúzódhat, súlyos csapást mérve ezzel az EFF program célkitüzéseire és a fenntarthatóságra tett erőfeszítésekre

– húzták alá. Hozzátették: hiába vannak törekvések a béketárgyalásokra, egyelőre tényleges megállapodásra nincs esély. Így fennáll a veszélye annak, hogy még akkor sem zárulnak le a teljesen harcok, illetve tud helyreállni Ukrajna gazdasága, ha kifut a program 2027-ben.

Gyengülő adatok, erősödő ellenzék

Szintén nem ad túl sok bizalomra okot az sem, hogy az ukrán energiaszektor konstans támadás alatt áll, a mezőgazdaság pedig jóval gyengébb eredményre lesz képes a vártnál. Az infláció májusban ismét csúcsra ért, 15,9 százalékra ugrott, miközben a a GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzést folyamatosan lejjebb vágják az elemzők. Az IMF még kitart az idei 2-3 százalék közötti előrejelzése mellett.

Az IMF szintén kritikát fogalmazott meg az elmaradó reformok miatt is. Ebben az erősödő ellenzéki hangulatot is tetten érték, mert a kormány egyre óvatosabban mer belevágni a lakosságnak fájó reformokba.

Ezek közül a Kárpátinfo.net is szemlézett néhányat: felmerült végső megoldásként az adók és köztük az áfa emelése, mint ahogyan az egyszerűsített adórendszer felülvizsgálata is. Tervben van egy progresszívebb személyi jövedelemadó-kulcsra való áttérés is, amely jelenleg 18 százalék. A háború befejezése után pedig jöhetnek a közüzemi szolgáltatások tarifaemelései is.

