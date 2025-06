Ennek lesz következménye Brüsszelben: Von der Leyen 100 milliárd eurót tett fel Lengyelországban, hatalmas bukás a vége

Ezt már Brüsszelben is érezték, nem csoda, hogy az épp most csütörtökön lejáró vámmentességet már nem is merték ismét megadni Kijevnek. Lett is ebből feszültség, de Ursula von der Leyenék nem akarták megkockáztatni, hogy ezzel a lengyel jobboldalnak segítsenek. Ez a tervük sem jött be a friss választási eredmény alapján.

Merre tovább, EU?

A lengyel választók tehát alaposan feladták a leckét Brüsszel számára, hiszen a kétpólusú vezetés politikai feszültséget szülhet. Ráadásul az uniós vezetők sem dobálózhatnak innentől Lengyelországgal kényük és kedvük szerint.

A Le Journal du Dimanche elemzésében arra mutatott rá, hogy az eredmény meghatározhatja az EU következő öt évének irányvonalát, különös tekintettel a bevándorlásra, szuverenitásra és védelmi politikákra. Kelet-Európában egy erős konzervatív horgony alakulhat ki Nawrocki friss győzelme mellett ugyanis itt van az Orbán Viktor vezette Magyarország és a Robert Fico fémjelezte Szlovákia. Ekkora tömböt pedig már Brüsszel sem hagyhat figyelmen kívül.