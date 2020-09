Magyar Nemzet: ­Knaus számára a magyar miniszterelnök kiemelt célpont

Knaus szerint Orbán veszélyes, mert „eltörölné az emberi jogokat”, ezért neki és a nemzetközi közösségnek kell őt megállítaniuk.

„Knaus egyik bevált módszere a félremagyarázás, azaz Orbán Viktor mondatainak szövegösszefüggéseiből kiragadott módon történő vagy totálisan fals »idézése«. Itt Knaus arra sem veszi a fáradtságot, hogy mindig ugyanúgy és ugyanazt hazudja. Mindezt több példán keresztül is bizonyítjuk” – írja szerdai cikkében a Magyar Nemzet.

A portál szerint Knaus „leggyakrabban Orbán Viktor 2015. szeptemberi kötcsei beszédét – vagy ahogy Knaus mondja: »balatoni beszédét« – idézi, televíziókban, netes portáloknak vagy az imént említett Zeit-írásban. Például így: »Orbán 2015. szeptemberi bejelentése, hogy az »univerzális emberi jogok időszaka« most véget ért, az unió külpolitikájában is le kell, hogy csapódjon. Putyin örülhet. Le Pen is.«”

Félremagyarázás, kamuidézetek?

A „poltikai elemző” idézetét a Magyar Nemzet úgy értékeli:

„Knaus idézete messzebb van a teljes igazságtól, mint Kötcse a Balaton partjától”.

Orbán ugyanis másként beszélt egy időszak lezárásáról: »Az állításom az, hogy amit most tapasztalunk, egy korszaknak, egy szellemi-ideológiai korszaknak a vége. Mellőzve minden nagyképűséget, ezt egyszerűen a liberális blabla korszakának nevezzük. Ennek a korszaknak van most vége, és ez óriási kockázatokat rejt magában, de egyben egy új esélyt is kínál arra, hogy a nemzeti-keresztény eszmerendszer, gondolkodásmód, megközelítés visszanyerje a dominanciáját immáron nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában.« A beszédben az »univerzális emberi jogok« kifejezés három ponton hangzik el, és a beszélő valóban kritizálja a liberálisok ezzel kapcsolatos felfogását” – írják.

Hangsúlyozzák, azonban

Orbán nem mond olyat, amit ­Knaus tőle idéz.

Hozzáteszik, „ezt maga Soros embere is tudhatja, hiszen egy korábbi, 2015. szeptemberi jelentésükben a szervezetükkel maguk is ennek megfelelően értelmezték az elmondottakat. Mégpedig aszerint, hogy Orbán itt nem a mindenki által elfogadott emberi jogokról beszél, hanem a megélhetési bevándorlás kiváltó okáról, vagyis hogy a liberálisok egyetemes emberi jogként tálalták a nyugati jólét lehetőségét” – írják.

Knaus uniós pénzekkel zsarolná hazánkat?

Szerdai cikkében a Magyar Nemzet arról is említést tesz, hogy „Knaus maga nyíltan bevallotta a Twitter-oldalán, hogy politikai nyomásgyakorlásra, a pénzek megvonására, valamint az Európai Unió Bíróságának megerősítésére, azaz az utóbbi ítéleteinek feltétlen kikényszerítésére van szükség Magyarországgal szemben”.

Hozzáteszik, szerintük „a hadjárat fontos részét képezte, hogy érveket szállítson a magyarok ellen a hétéves költségvetésről szóló vitához. Erre a felkészülés pedig régen megkezdődött”. A portál egyik informátora szerint „már 2018 szep­temberében feladatul kapták az ESI munkatársai, hogy gyűjtsenek adatokat térségünk országainak korrupciós ügyeiről, amelyek aztán publikálhatók a nemzetközi sajtóban”.

A Magyar Nemzet hozzáteszi: „Knaus hálózatának felfogása szerint Magyarország térdre kényszerítésében döntő szerepet kell kapnia az Európai Bizottságnak és az EU Bíróságának, és hazánk ellen is a lengyelekkel szembeni intézményi bánásmódot kell alkalmazni.”

A portál szerint ráadásul „a bizottság szerepe ezekben az ügyekben a vádlóé, a bűnös országok pénzmegvonásos büntetését pedig ­Knaus elképzelt színdarabja szerint az EU Bírósága szabhatja ki. Az elmúlt időszakban már ebbe az irányba mutatott, mikor sikerült elérni, hogy az EU részben felfüggessze, részben pedig lelassítsa a »lázadó« lengyelek és magyarok részére járó források kifizetését. Az ESI igazgatójának helyzetét egy sor ügy intézése során megkönnyíti, hogy német kormánykörökben magyar- és lengyelkérdésekben »szakértői« státust élvez.” A lap szerint „láthatóan egy tudatos és gátlástalan narratíva­építésről van szó. Knaus hazug meséje szerint Orbán »veszélyes«, hiszen eltörölné az emberi jogokat, neki és a nemzetközi közösségnek pedig meg kell állítaniuk ezt a szélsőjobboldali figurát”.

Címlapkép: YouTube