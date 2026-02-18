Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tanárnak lenni jó! küldetés – keresztény pedagógusok szövetsége lakatos máté

„Tanárnak lenni extrém sport” – Meglepő kampány indult a pedagóguspályáért

2026. február 18. 18:57

„Tanárnak lenni jó!” kezdeményezés személyes történeteken keresztül próbálja erősíteni a pedagóguspálya presztízsét, miközben nem hallgat a nehézségekről sem. A tanári hivatás legnagyobb értéke, hogy a pedagógus a személyiségével hat a diákra – véli Lakatos Máté, a projekt indítója.

2026. február 18. 18:57
null
Konopás Noémi
Konopás Noémi

„A tanári pálya olyan, mint az extrém sport: kaland, kihívás, közösség” – fogalmaz egy biológiaszakos tanár abban a videóban, amely a hivatás szépségeit mutatja be. Erre a gondolatra építve indította el a Küldetés – Keresztény Pedagógusok Szövetsége a Tanárnak lenni jó! című kampányát. A kezdeményezés célja világos: erősíteni a pedagóguspálya vonzerejét és növelni társadalmi megbecsültségét.

Lakatos Máté, a szervezet elnöke a Mandinernek arról beszélt: egy hivatás társadalmi megítélését nagymértékben befolyásolja, hogyan gondolkodnak róla azok, akik művelik. Mit mesélnek a saját munkájukról? Büszkék-e rá, hogy ezt csinálják? Éppen ezért 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

a kampány alapgondolata az volt, hogy megmutassák: sok pedagógus szereti a hivatását, értékesnek tartja, és okkal marad a pályán.

„Az elmúlt években a pedagógusok jogosan fogalmazták meg panaszaikat a köznevelési rendszerrel, a túlterheltséggel vagy az életpályamodellel kapcsolatban” – mondja Lakatos Máté. Hozzáteszi ugyanakkor, hogy mindezek mellett fontosnak tartják, hogy a pálya örömét is láthatóvá tegyék. 

Sok tanár szereti a hivatását, értékesnek tartja, és okkal marad a pályán, Fotó: Mandiner/Mátrai Dávid
Sok tanár szereti a hivatását, értékesnek tartja, és okkal marad a pályán, Fotó: Mandiner/Mátrai Dávid

A szervezet hosszabb távon abban bízik, hogy ha a pedagóguspálya vonzóbb képet mutat, egyre többen választják majd azt. Ha pedig többen jelentkeznek a képzésekre, lehetőség nyílik a legalkalmasabbak kiválasztására, ami egy önmagát erősítő folyamatot indíthat el: minél több kiváló személyiség, tehetséges fiatal választja a tanári hivatást, annál inkább nő annak presztízse.

Videók tanároktól – a saját közegükben

A kampány lényege egyszerű: rövid videókban, számukra komfortos térben pedagógusok mondják el, miért szeretik a pályát. „Van egy úgynevezett tanárpakkunk, ami egy kis kamerát tartalmaz. Ezzel maga is fel tudja venni a pedagógus a videót” – mutat rá Lakatos Máté, hozzátéve: nem tökéletesen bevilágított steril térben beszélnek a résztvevők, hanem a saját, megszokott közegükben. Éppen ez a közvetlenség adja a kezdeményezés erejét.

Eddig több mint tizenhárom videó készült el, és még három-négy jelentkezővel egyeztetnek. A szervezők előzetesen már tíz résztvevővel is elégedettek lettek volna, hiszen – bár azt gondolnánk a tanárokról, hogy extrovertáltak – a nyilvános megszólalás sok pedagógus számára komoly döntés. „Hiába áll ki valaki nap mint nap húsz-harminc diák elé, a nyilvánosság egészen más terep. Nem lehet tudni, ki látja a videót, és milyen reakciók érkeznek rá” – teszi hozzá. Mint mondja, több jó történet is volt, ám az azt megtapasztaló pedagógust nem tudták rávenni, hogy nyilvánosan is elmesélje. Külön öröm a kampány szervezői számára, hogy vajdasági és gyergyói pedagógus is jelentkezett, nem számítottak rá, hogy „kárpát-medencei kiterjedésű” lesz a program.

Látni a tanárok arcán az örömöt, miközben a saját történetüket mesélik el” 

– ez volt Lakatos Máténak a legerősebb élmény miután végig tekintette a pedagógusok videóit. Külön kiemel egy biológiatanárt, aki gyerekkorában David Attenborough-filmeken nőtt fel, és arról álmodott, hogy egyszer ő is bevezetheti a fiatalokat a természet világába. Ma tanárként ezt éli meg: nemcsak ismereteket ad át, hanem közös élményeket teremt, és formálja diákjai személyiségét.

„A tanárság nem pusztán ismeretátadás” – hangsúlyozza Lakatos Máté, hozzátéve, hogy a tudást ma már az interneten is meg lehet találni, persze kritikával kell kezelni az ott található forrásokat, amely készség elsajátításában szintén szerepe van a pedagógusoknak. 

A tanári hivatás legnagyobb értéke, hogy a pedagógus a személyiségével hat a diákra, 

de a diákok is a tanárra, formálják egymást, adnak egymásnak. Ez a tanár-diákok között kialakuló személyes kapcsolat, a közös élmények és a felek egymásra hatása Lakatos Máté szerint csak az élő iskolai jelenlétben születhet meg.

Milyen ma tanárnak lenni?

Arra a kérdésre, milyen ma Magyarországon pedagógusnak lenni, Lakatos Máté szerint nincs egységes válasz. „Nagyon különböző élmények és tapasztalatok vannak” – mondja. Elárulja, hogy a projekt elindulásakor több olyan kérdést is kaptak a pályatársaktól, hogy mi értelme van ennek a „hurráhangulat” keltésnek, miközben sokaknak nagy nehézséget okoz a tanítás. 

Mindezekkel együtt is megvannak a tanári pálya örömei”

 – hangsúlyozza Lakatos Máté. 

Szerinte maximum az anyagiakban van különbség a jó nevű intézményben és egy hátrányos helyzetű település iskolájában tanuló diák között. Mindkét közegből érkező gyerek küzd családi konfliktusokkal – ne adj Isten – válással, szorongással, teljesítménykényszerrel. Mindezekhez hozzájárulnak a korszak saját kihívásai: az okostelefonok, a közösségi média, a mesterséges intelligencia világa. „Ezek minden gyereket érintenek, függetlenül attól, milyen háttérből érkeznek” – mondja Lakatos Máté. 

A pedagógus pedig nemcsak tanár, hanem pszichológus, fejlesztő, mediátor szerepet is, be kell töltenie és még lehetne sorolni, holott erre nem készítette fel az egyetemi képzés. Különösen így van ez azokban az intézményekben, ahol a pedagógusoknak nincs lehetőségük megfelelő fejlesztőpedagógusi és iskolapszichológusi háttértámogatással dolgozni. 

Egy gyereknek nem mondhatjuk azt, hogy oldd meg, a te problémád. Felelősek vagyunk érte” 

– véli Lakatos Máté. Márpedig ez plusz terhet ró a tanárokra, amit nem egyszerű vinni az igen magas óraszámok mellett.

A pedagógusi béremelésről Lakatos Máté elmondja: „jelentős és érezhető emelés volt, kezd a méltányoshoz közelíteni”. Ám a tanár még mindig húsz százalékkal kevesebbet keres a diplomás átlagbérhez képest – mutat rá. Hozzáteszi, hogy úgy tűnik, mintha nem a megfelelő kérdést tették volna fel: milyen pedagógusokat szeretnénk a gyerekeink mellé? Nyilvánvalóan az arra legalkalmasabbakat, a tehetséges, igazán pedagógusnak való személyeket. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az a fő kérdés Lakatos Máté szerint, hogy ezeket a fiatalokat milyen feltételekkel lehet a pályára csábítani és ott tartani, aminek az egyik fontos, de nem a legfontosabb eleme a bér. 

Azt tehát elismeri, hogy a pályaválasztás természetesen nemcsak az anyagiakon múlik, hanem az egyetemi képzésen, a társadalmi megbecsültségen, amit nagymértékben alakít, hogy hogyan beszélnek a tanárokról a médiában és a politika világában. A most indított Tanárnak lenni jó! kampányuk pedig épp a pedagógusok társadalmi megbecsültségének növelését célozza.

Nyitókép: Mátrai Dávid/Mandiner

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagoly-29
•••
2026. február 18. 20:19 Szerkesztve
A megnövelt bérezés nyilván sok fiatalt a pályára csal majd, de már most is megnőtt jelentősen a tanárjelöltek száma. Viszont jó pár év kell hozzá hogy végezzenek (5+1 év) , s pláne hogy beérjenek! De ez rendben is lenne hosszú távon, viszont valamit kellene tenni a tanulókkal is, mivel nekik főleg jogaik vannak, mig a tanároknak meg csak kötelességeik s megszoritásaik! A törvényalkotóknak tudomásul kellen venniük, hogy a tanitás/tanulás egy komoly szellemi tevékenység s e azt nem lehet fegyelmezetlenül végezni! Persze, lehet érdekessé és vonzóvá is varázsolni, ha arra figyelünk s nem a kütyüre vagy az elvonuló felhőkre!
Válasz erre
0
0
rugbista
2026. február 18. 20:02
Jó lenne, ha fiatal és elkötelezett tömegek jönnének a tanári pályára, mert elég késői lett a fizetésrendezés. Valami megindult, de épp ma egy szakmai napon körülnéztem, és a több száz tanár között alig volt fiatal.
Válasz erre
0
0
bagoly-29
•••
2026. február 18. 19:48 Szerkesztve
folyt. A felsőoktatásban már más a helyzet, de ott vétek az oktató részéről diplomához segíteni azt aki jót nem, de kárt bőven okozhat majd a társadalomnak. Mivel legalább abban akartam biztos lenni, hogy a hallgatók legalább a minimálisan elvárható tudás birtokában vannak, nem mindenféle zártkörű irásbeliekkel mértem ezt fel, hanem kizárólag szóbeli vizsgáztatással, még ha ez sokkal több időbe és fáradtságba is került nekem! (maximum 20-25 hallgatót tud az ember szóbeliztetni egy nap), de meglehet arról győződni, hogy a hallgató érti is vagy csak bemagolta az anyagot, ő meg arról, hogy nem lehet átverni a vizsgáztatót, mert ő is tudja azt amit megkövetel!
Válasz erre
0
0
bagoly-29
•••
2026. február 18. 19:47 Szerkesztve
Jómagam 28 évet lehúztam a közoktatásban tanárként (biológia-földrajz) s kb. ugyanannyit a felsőoktatásban oktatóként. Az előbbit ma már nem vállalnám a tanulók s a szülők hozzáállása miatt. A tantárgyaimat ténylegesen érdekesen, szórakoztatóan lehet tanítani, nincs házifeladat, dolgozatirás s buktatás sem nagyon, de az órán révedező-lélekben másfele levő tanulót még úgy ahogy elviselném, de a kütyüjével foglalkozót, a többieket s az órát zavarót már nem igen! S mit tehetnék ellene? Gyakorlatilag semmit, mert ami hatásos lehetne, azt tiltják s nem lennék bolond egy idiótáért az állásomat, a szakmámat feladni! Ha a társadalomnak indolens, öntörvényű fiatalok kellenek, akkor utólag majd ne reklamáljanak az eredmény miatt.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!