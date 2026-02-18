„Tanárnak lenni extrém sport” – Meglepő kampány indult a pedagóguspályáért

Sok tanár szereti a hivatását, értékesnek tartja, és okkal marad a pályán, Fotó: Mandiner/Mátrai Dávid

A szervezet hosszabb távon abban bízik, hogy ha a pedagóguspálya vonzóbb képet mutat, egyre többen választják majd azt. Ha pedig többen jelentkeznek a képzésekre, lehetőség nyílik a legalkalmasabbak kiválasztására, ami egy önmagát erősítő folyamatot indíthat el: minél több kiváló személyiség, tehetséges fiatal választja a tanári hivatást, annál inkább nő annak presztízse.

Videók tanároktól – a saját közegükben

A kampány lényege egyszerű: rövid videókban, számukra komfortos térben pedagógusok mondják el, miért szeretik a pályát. „Van egy úgynevezett tanárpakkunk, ami egy kis kamerát tartalmaz. Ezzel maga is fel tudja venni a pedagógus a videót” – mutat rá Lakatos Máté, hozzátéve: nem tökéletesen bevilágított steril térben beszélnek a résztvevők, hanem a saját, megszokott közegükben. Éppen ez a közvetlenség adja a kezdeményezés erejét.

Eddig több mint tizenhárom videó készült el, és még három-négy jelentkezővel egyeztetnek. A szervezők előzetesen már tíz résztvevővel is elégedettek lettek volna, hiszen – bár azt gondolnánk a tanárokról, hogy extrovertáltak – a nyilvános megszólalás sok pedagógus számára komoly döntés. „Hiába áll ki valaki nap mint nap húsz-harminc diák elé, a nyilvánosság egészen más terep. Nem lehet tudni, ki látja a videót, és milyen reakciók érkeznek rá” – teszi hozzá. Mint mondja, több jó történet is volt, ám az azt megtapasztaló pedagógust nem tudták rávenni, hogy nyilvánosan is elmesélje. Külön öröm a kampány szervezői számára, hogy vajdasági és gyergyói pedagógus is jelentkezett, nem számítottak rá, hogy „kárpát-medencei kiterjedésű” lesz a program.