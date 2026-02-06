Lavina végzett két magyar túrázóval a Magas-Tátrában
A körülmények tisztázása folyamatban van.
Főleg nem egy olyan kiélezett politikai szituációban mint a választási kampány légköre.
„Völgyi András mindhárom írása és annak szerkesztői illusztrációi (Orbán Viktor, Semjén Zsolt, Balog Zoltán fotói) végeredményben vallási köntösbe bújtatott politikai publicisztikák. (Ilyen állításokkal találkozunk: »az oktatás, az egészségügy és a szociális ellátórendszer elsorvasztásával«, »a leépített fékek és ellensúlyok, (…) a jogállamot is«, »diktatúrákkal kialakított szövetségek«, »elképesztő mértékű intézményesített korrupció, a teljes hatalomkoncentráció, a végletesen egyoldalú választási és médiaviszonyok, az állampárti propaganda, a leplezetlen oroszpárti külpolitika, a kormányzás látványos kudarcai a gazdaság vagy az állami ellátórendszerek területén«).
A szerzőnek természetesem joga van a politikai véleményéhez. Azonban azt keresztény mázzal (ráadásul az ájtatosság és a fanyalgás mázával) leöntve, kereszténységgel kapcsolatos írásnak feltűntetni nem korrekt megoldás. Főleg nem egy olyan kiélezett politikai szituációban mint a választási kampány légköre. Az a légkör, melynek ’társadalmi megosztottságát és lelki rombolását’ a szerző egyoldalúan a kormánypártokra tolja. Érdekes módon megfeledkezve a Tiszás szeretetország megnyilvánulásairól, a törpepártok keresztényellenességéről (gyónási titok megtámadásától a templom-ostromig) vagy a csipkejózsikás ámokfutások valódi rombolásáról.
A cikkben megjelenik a szinodalitás cukormáza (nem derül ki, de gondolom, hogy nem a zsinat által ihletett vatikáni, hanem a kudarcos német út), a szerethető, közemberré vedlett egyházi vezetők víziója, a traumák feldolgozásában segédpszichológussá váló egyház álma, egyszóval minden, amiért a liberális sajtó jópontot szokott adni a kereszténységnek. A lényeg, hogy az a fránya igazságigény, a dogma, a tekintély és az intézmény puhuljon, váljon kicsit PC-vé.
Egyetértek Völgyi 2024-es mondatával: »azt a kort, amelyben élnünk adatik, a minket teremtő Istentől kaptuk ajándékba. Az ő szeretete tesz minket épp a jelenkor gyermekeivé.« Így van, s Ő ruház fel evilági feladattal, küldetéssel, hogy a már igen és még nem állapotában részeseivé váljunk teremtő művének és visszatükrözzünk valami töredékest az ő eljövendő országából.”
Nyitókép forrása: Nádor Koppány Zsombor Facebook-oldala
***
Ezt is ajánljuk a témában
A körülmények tisztázása folyamatban van.