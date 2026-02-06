A szerzőnek természetesem joga van a politikai véleményéhez. Azonban azt keresztény mázzal (ráadásul az ájtatosság és a fanyalgás mázával) leöntve, kereszténységgel kapcsolatos írásnak feltűntetni nem korrekt megoldás. Főleg nem egy olyan kiélezett politikai szituációban mint a választási kampány légköre. Az a légkör, melynek ’társadalmi megosztottságát és lelki rombolását’ a szerző egyoldalúan a kormánypártokra tolja. Érdekes módon megfeledkezve a Tiszás szeretetország megnyilvánulásairól, a törpepártok keresztényellenességéről (gyónási titok megtámadásától a templom-ostromig) vagy a csipkejózsikás ámokfutások valódi rombolásáról.

A cikkben megjelenik a szinodalitás cukormáza (nem derül ki, de gondolom, hogy nem a zsinat által ihletett vatikáni, hanem a kudarcos német út), a szerethető, közemberré vedlett egyházi vezetők víziója, a traumák feldolgozásában segédpszichológussá váló egyház álma, egyszóval minden, amiért a liberális sajtó jópontot szokott adni a kereszténységnek. A lényeg, hogy az a fránya igazságigény, a dogma, a tekintély és az intézmény puhuljon, váljon kicsit PC-vé.