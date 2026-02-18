Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
repülőgépjárat repülés Orbán Viktor

Orbán Viktor utazási bakijairól mesélt: a legkínosabb történetét is elmesélte (VIDEÓ)

2026. február 18. 16:50

Ezzel jár, ha sokat repül az ember.

2026. február 18. 16:50
null

Repülőgépes utazásairól mesélt Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött videójában. „Sok baleset történt már velem. Rossz gépre szálltam, vagy egy gépről rossz helyen szálltam le” – kezdte a múltidézést.

A kormányfő elmesélte azt az – utólag – mulatságos történetet, mikor egyszer Amerikában olyan gépre szállt fel, ami nem oda ment, ahová menni akart.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

„Még ki is nevettem a gépen ülőket, mert bemondták hangosan, hogy van két utas, aki nem azon a gépen ül, ahová a jegye szól. Hát mondom, ezek az amerikaiak...”

Csak kiderült, hogy az a kettő én vagyok és a feleségem”

– idézte fel nevetve a történteket Orbán Viktor.

Ezt is ajánljuk a témában

Aztán olyan is megesett a miniszterelnökkel, hogy abban a hitben szállt le a gépről, hogy az már a végállomás – de mint kiderült, csak egy megállóhely volt:

Alig tudtam visszafutni a gépre, hogy elérjem.”

Arra a kérdésre, hogy szeret-e repülni, Orbán Viktor így felelt:

Nehéz szeretni. Repülni nem jó dolog. Megérkezni jó dolog.”

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
belbuda
2026. február 18. 17:38
Szerintem,ez egy mese,egy reptér nem így működik… de Mari néninek Karakószörcsökön biztosan tetszik…💁
Válasz erre
0
2
akyokushinkaimestere
•••
2026. február 18. 17:10 Szerkesztve
a legkínosabb történetét is elmesélte " Jaj azt már hallotam már mesélte.De akkor szájerrel maradt kettesben a karmelitában ,egy áramszünet miatt.Gyomorforgató ,de állítólag élvezte,pedig az urológus óvta tőle.🤦‍♂️😁
Válasz erre
1
7
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!