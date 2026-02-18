Orbán Viktor utazási bakijairól mesélt: a legkínosabb történetét is elmesélte (VIDEÓ)

Most néz nagyokat Zelenszkij: Orbán Viktor leszögezte, meddig állította le a kormány az Ukrajnába irányuló dízelszállítást
A kormány döntött.
Ezzel jár, ha sokat repül az ember.
Repülőgépes utazásairól mesélt Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött videójában. „Sok baleset történt már velem. Rossz gépre szálltam, vagy egy gépről rossz helyen szálltam le” – kezdte a múltidézést.
A kormányfő elmesélte azt az – utólag – mulatságos történetet, mikor egyszer Amerikában olyan gépre szállt fel, ami nem oda ment, ahová menni akart.
„Még ki is nevettem a gépen ülőket, mert bemondták hangosan, hogy van két utas, aki nem azon a gépen ül, ahová a jegye szól. Hát mondom, ezek az amerikaiak...”
Csak kiderült, hogy az a kettő én vagyok és a feleségem”
– idézte fel nevetve a történteket Orbán Viktor.
Aztán olyan is megesett a miniszterelnökkel, hogy abban a hitben szállt le a gépről, hogy az már a végállomás – de mint kiderült, csak egy megállóhely volt:
Alig tudtam visszafutni a gépre, hogy elérjem.”
Arra a kérdésre, hogy szeret-e repülni, Orbán Viktor így felelt:
Nehéz szeretni. Repülni nem jó dolog. Megérkezni jó dolog.”
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos