„Orbán Viktor most tőlem szeretné a HIMNUSZT hallani” – Tóth Gabi volt a Hotel Lentulai vendége

Tóth Gabi volt Lentulai Krisztián vendége a Hotel Lentulai legújabb adásában, ahol az énekesnő hosszabban és részletesebben beszélt az elmúlt évek legnagyobb vitáiról, személyes töréseiről és arról, hogyan változtatta meg mindez a gondolkodását.
Szóba került az Eye of the Tiger körüli botrány, a politikai rendezvényeken való fellépések ára, valamint az is, mit jelent számára az a mondat: „Orbán Viktor most tőlem szeretné a Himnuszt hallani.”
A beszélgetésben Tóth Gabi őszintén beszél a szakmai közeg hallgatásáról, a nyilvános támadások lelki következményeiről, a hit szerepéről és arról, miért érzi úgy, hogy sok esetben már nem a teljesítményét, hanem a világnézetét ítélik meg.
Felidézi a színházi közegben átélt megalázó tapasztalatait, az anyagi bizonytalanság időszakát, valamint azt az utat, amelyen keresztül újra talpra állt.
Az adás végén a Hotel Lentulai védjegyének számító személyeskedő és rajzolós rovat sem marad el: politikusok, médiaszereplők és zenészek neveire reagál első benyomásokkal – több esetben meglepően kemény, máshol kifejezetten empatikus megjegyzésekkel.
