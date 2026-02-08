„Orbán Viktor most tőlem szeretné a HIMNUSZT hallani” – Tóth Gabi volt a Hotel Lentulai vendége

Szóba került az Eye of the Tiger körüli botrány, a politikai rendezvényeken való fellépések ára, valamint az is, mit jelent számára az a mondat: „Orbán Viktor most tőlem szeretné a Himnuszt hallani.”

A beszélgetésben Tóth Gabi őszintén beszél a szakmai közeg hallgatásáról, a nyilvános támadások lelki következményeiről, a hit szerepéről és arról, miért érzi úgy, hogy sok esetben már nem a teljesítményét, hanem a világnézetét ítélik meg.

Felidézi a színházi közegben átélt megalázó tapasztalatait, az anyagi bizonytalanság időszakát, valamint azt az utat, amelyen keresztül újra talpra állt.

Az adás végén a Hotel Lentulai védjegyének számító személyeskedő és rajzolós rovat sem marad el: politikusok, médiaszereplők és zenészek neveire reagál első benyomásokkal – több esetben meglepően kemény, máshol kifejezetten empatikus megjegyzésekkel.