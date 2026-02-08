Ft
Ft
9°C
3°C
Ft
Ft
9°C
3°C
02. 08.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
lentulai krisztián tóth gabi hotel lentulai orbán viktor

„Orbán Viktor most tőlem szeretné a HIMNUSZT hallani” – Tóth Gabi volt a Hotel Lentulai vendége

2026. február 08. 10:11

Tóth Gabi volt Lentulai Krisztián vendége a Hotel Lentulai legújabb adásában, ahol az énekesnő hosszabban és részletesebben beszélt az elmúlt évek legnagyobb vitáiról, személyes töréseiről és arról, hogyan változtatta meg mindez a gondolkodását.

2026. február 08. 10:11
null

Szóba került az Eye of the Tiger körüli botrány, a politikai rendezvényeken való fellépések ára, valamint az is, mit jelent számára az a mondat: „Orbán Viktor most tőlem szeretné a Himnuszt hallani.”

A beszélgetésben Tóth Gabi őszintén beszél a szakmai közeg hallgatásáról, a nyilvános támadások lelki következményeiről, a hit szerepéről és arról, miért érzi úgy, hogy sok esetben már nem a teljesítményét, hanem a világnézetét ítélik meg. 

Felidézi a színházi közegben átélt megalázó tapasztalatait, az anyagi bizonytalanság időszakát, valamint azt az utat, amelyen keresztül újra talpra állt.

Az adás végén a Hotel Lentulai védjegyének számító személyeskedő és rajzolós rovat sem marad el: politikusok, médiaszereplők és zenészek neveire reagál első benyomásokkal – több esetben meglepően kemény, máshol kifejezetten empatikus megjegyzésekkel.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót
Tovább a cikkhezchevron

Nézze meg a teljes adást a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

 

 

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csalodtamafideszben
2026. február 08. 10:43
Még a tetkós Dezse hiányzik.
Válasz erre
0
0
csalodtamafideszben
2026. február 08. 10:42
Tetkós Gabi.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!