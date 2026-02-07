Miközben az ország miniszterelnöke beszédet mondott, a Telex inkább a lap egyik munkatársának utazásáról számolt be címoldalon

Háborúellenes Gyűlés Szombathelyről – Nézze vissza a Mandineren (Videó)!
Már csak 64 nap van hátra! Most nagyobb szükség van a háborúellenes gyűlésekre, mint valaha.
A beszéd ideje alatt még csak nem is foglalkoztak Orbán Viktor kijelentéseivel.
Miközben szombaton Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mondott a szombathelyi háborúellenes nagygyűlésen, a Telex hírportál címlapjának tetején egy amerikai élménybeszámoló virított vezető anyagként. Sőt, a beszéd alatt még csak említés szintjén sem foglalkoztak a miniszterelnök kijelentéseivel – szúrta ki a Transzparens Újságírásért Alapítvány.
Megjegyzik, bár még nem dübörög a hivatalos kampány, mindenesetre furcsa, hogy a Telex olvasói Orbán Viktor beszéde helyett „fókákról, tengerparti szafariról, rákvadászatról, magányos cédrusról, leégett erdőkről és az óceán mindent uraló kékségéről” olvashattak.
Akkor állt át élő közvetítésre az ellenzéki portál, amikor Magyar Péterék nekiálltak a Tisza Párt jóléti ígéreteinek ismertetésébe. Ez a program ráadásul – ha hinni lehet az egykor lelkes tiszás Csercse Balázs állításainak – nem is a párt valódi, az Európai Unióval egyeztetett konvergenciaprogram, csupán egy álprogram, aminek lehetőségéről, és az ezzel kapcsolatos híresztelésekről a Telex még csak említést sem tett.
