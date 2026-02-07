Ft
magyar péter csercse balázs európai unió telex beszéd orbán viktor

Miközben az ország miniszterelnöke beszédet mondott, a Telex inkább a lap egyik munkatársának utazásáról számolt be címoldalon

2026. február 07. 19:02

A beszéd ideje alatt még csak nem is foglalkoztak Orbán Viktor kijelentéseivel.

2026. február 07. 19:02
null

Miközben szombaton Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mondott a szombathelyi háborúellenes nagygyűlésen, a Telex hírportál címlapjának tetején egy amerikai élménybeszámoló virított vezető anyagként. Sőt, a beszéd alatt még csak említés szintjén sem foglalkoztak a miniszterelnök kijelentéseivel – szúrta ki a Transzparens Újságírásért Alapítvány.

Megjegyzik, bár még nem dübörög a hivatalos kampány, mindenesetre furcsa, hogy a Telex olvasói Orbán Viktor beszéde helyett „fókákról, tengerparti szafariról, rákvadászatról, magányos cédrusról, leégett erdőkről és az óceán mindent uraló kékségéről” olvashattak.

Akkor állt át élő közvetítésre az ellenzéki portál, amikor Magyar Péterék nekiálltak a Tisza Párt jóléti ígéreteinek ismertetésébe. Ez a program ráadásul – ha hinni lehet az egykor lelkes tiszás Csercse Balázs állításainak – nem is a párt valódi, az Európai Unióval egyeztetett konvergenciaprogram, csupán egy álprogram, aminek lehetőségéről, és az ezzel kapcsolatos híresztelésekről a Telex még csak említést sem tett.

Képernyőfotó a Telex nyitóoldaláról a miniszterelnöki beszéd időpontjában
Forrás: Transzparens Újságírásért Alapítvány

Nyitókép: Facebook

 

 

5m007h 0p3ra70r
2026. február 07. 19:48
»kistv 2026. február 07. 19:39 Hetente többször beszél, így már valószínűleg nem olyan érdekes a telexnek. Viszont a Mandineren azóta sincs semmi a Tisza program ismertetéséről, pedig az csak ezen a hétvégén volt.« Összefoglalva azt momdta pedró, hogy amint megválasztják őket azonnal nekiállnak folytatni a Fidesz munkáját. Én azért előtte azért alakítanék egy kormányt.
tapir32
2026. február 07. 19:48
Magyarországon a korrupció elleni harc, a jogállam és a demokrácia kiépítése azzal kezdődött, hogy a Fidesz kormányt alakított. Kivágták a hatalomból a korrupt, aljas, semmirekellő vörösöket!
csulak
2026. február 07. 19:47
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
5m007h 0p3ra70r
2026. február 07. 19:46
Hideg van most az utcán tüntetni. Jobb ilyenkor a meleg szerkesztőségben tüntetőleges címlapokat gyártani.
