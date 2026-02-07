Miközben az ország miniszterelnöke beszédet mondott, a Telex inkább a lap egyik munkatársának utazásáról számolt be címoldalon

Akkor állt át élő közvetítésre az ellenzéki portál, amikor Magyar Péterék nekiálltak a Tisza Párt jóléti ígéreteinek ismertetésébe. Ez a program ráadásul – ha hinni lehet az egykor lelkes tiszás Csercse Balázs állításainak – nem is a párt valódi, az Európai Unióval egyeztetett konvergenciaprogram, csupán egy álprogram, aminek lehetőségéről, és az ezzel kapcsolatos híresztelésekről a Telex még csak említést sem tett.