Alekosz nem hazudtolta meg magát Hajdú Péternél: „Kijön érted a TEK, bevisznek, mint a Lajcsit” (VIDEÓ)
Az egykori villalakó már a megjelenésével állást foglalt a tévés műsorában.
Nekik készítették, mint Vénusz légycsapóját, sok szeretettel.
„Nagyon kevés dolog áll tőlem olyan távol, mint a magyar celebvilág, nagyítóval sem találok semmi értéket benne, de ez a Hajdú Péter-Alekosz beszélgetés tényleg megérdemli a figyelmet.
Azért, mert ez egy lelkialkat. Aki a legkreténebb módon volt anno fideszes – linkelek egy 2019-es 24.hu-interjút vele, egészen elképesztő mértékű politikai szamárságokkal kapkodott a médiafigyelem után –, az bizony tiszásnak is egy kretén lesz.
Egy olyan kretén, aki szerint Észak-Korea »egy jó ország«, aki szerint a politikában »totális médiairányításra« van szükség, és aki szerint az teljesen rendben van, hogy a Tisza leendő sóhivatala TV2-es műsorvezetők autóit szedegesse el, meg küldje őket börtönbe. Vád? Az nincs. »Rendezetlen perek rendbe nem tétele«, vagy mi a szösz. Malomtulajdonos kulákság.
Valahol megnyugtató, hogy a kretének lassan, de biztosan odatalálnak a Tiszához.
Nekik készítették, mint Vénusz légycsapóját, sok szeretettel.”
Ezt is ajánljuk a témában
Az egykori villalakó már a megjelenésével állást foglalt a tévés műsorában.
Nyitókép: Képernyőfotó
***