02. 08.
vasárnap
02. 08.
vasárnap
A kretének lassan, de biztosan odatalálnak a Tiszához

2026. február 08. 11:36

Nekik készítették, mint Vénusz légycsapóját, sok szeretettel.

2026. február 08. 11:36
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás
„Nagyon kevés dolog áll tőlem olyan távol, mint a magyar celebvilág, nagyítóval sem találok semmi értéket benne, de ez a Hajdú Péter-Alekosz beszélgetés tényleg megérdemli a figyelmet.

Azért, mert ez egy lelkialkat. Aki a legkreténebb módon volt anno fideszes – linkelek egy 2019-es 24.hu-interjút vele, egészen elképesztő mértékű politikai szamárságokkal kapkodott a médiafigyelem után –, az bizony tiszásnak is egy kretén lesz.

Egy olyan kretén, aki szerint Észak-Korea »egy jó ország«, aki szerint a politikában »totális médiairányításra« van szükség, és aki szerint az teljesen rendben van, hogy a Tisza leendő sóhivatala TV2-es műsorvezetők autóit szedegesse el, meg küldje őket börtönbe. Vád? Az nincs. »Rendezetlen perek rendbe nem tétele«, vagy mi a szösz. Malomtulajdonos kulákság.

Valahol megnyugtató, hogy a kretének lassan, de biztosan odatalálnak a Tiszához.

Nekik készítették, mint Vénusz légycsapóját, sok szeretettel.”

Nyitókép: Képernyőfotó

***

 

gullwing
2026. február 08. 13:13
Ez egy szellemi fogyatékos. Tökéletes helye van a tiszaszarban...
Hohokam
2026. február 08. 13:11
Eeeeeegen.... valami efféle elképzelésem volt a nyilas söpredéknek, utána ÁVO-s gazembernek beálló gyökértelen, igazi tuskóprimitív hataloméhes tanulatlan biogén környezetszennyezésekről....
Kovács József
2026. február 08. 13:10
A közösségi médiában meg a Tiszások lelkesednek milyen okosakat mondott Alekosz.
londonbaby
•••
2026. február 08. 13:00 Szerkesztve
na baszki van még lejjebb a tiszafostosoknál ? van 100% csak figyelni kell kit kukáznak ki.. . ez az agyatlan VV tahó is megjelent..Csajok figyelem itt egy igazi férfi !! pfúj azt a gusztustalan kurva anyját ennek az állatnak is... ugat ugat de csak csak Orbán kenyerén hízott vagy 150 kilóra ez a büdös paraszt.. . faszért kell elbaszni ilyen állat képekkel az ember vasárnapját, főleg ebédidőben hogy kapd be te is mandi !!
