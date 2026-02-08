„Nagyon kevés dolog áll tőlem olyan távol, mint a magyar celebvilág, nagyítóval sem találok semmi értéket benne, de ez a Hajdú Péter-Alekosz beszélgetés tényleg megérdemli a figyelmet.

Azért, mert ez egy lelkialkat. Aki a legkreténebb módon volt anno fideszes – linkelek egy 2019-es 24.hu-interjút vele, egészen elképesztő mértékű politikai szamárságokkal kapkodott a médiafigyelem után –, az bizony tiszásnak is egy kretén lesz.