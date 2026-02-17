Ft
02. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Békemenet március orbán viktor

Orbán Viktor megerősítette: március 15-én a valaha volt legnagyobb békemenetet rendezik majd meg

2026. február 17. 12:06

A pontos útvonalat és a Békemenet kezdési időpontját később fogják ismertetni.

2026. február 17. 12:06
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője megerősítette március 15-én is lesz békemenet.

A pontos útvonalat és a Békemenet kezdési időpontját később fogják ismertetni.

A hírt Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök is megerősítette. Mint fogalmazott: 

Március 15-én Békemenet. A legnagyobb.”

Nyitókép: Fecbook

varga-judit
2026. február 17. 13:45
Az idei végállomás a fiumei úti sírkert lesz.
Válasz erre
1
1
Reszelő Aladár
2026. február 17. 13:45
Helyes. Ott leszünk. A Tiszának is lesz egy ugyanilyen menete. A Fideszé nyilván rossz lesz, az övék meg nyilván jó. Ugyanazért.
Válasz erre
0
0
cukigomboc
2026. február 17. 13:42
Vajon mikor tűnik fel a debil fideszeseknek, hogy a békamenet mindig a "valaha volt legnagyobb"?
Válasz erre
2
2
dryanflowd-
2026. február 17. 13:12
A gyôzelem napjai jönnek (csak összefogni hát): Gazsi, Matyi, Cöka, Cöfi, Friczi, Röfi – egyesüljetek!
Válasz erre
2
5
