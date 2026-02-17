Orbán Viktor megerősítette: március 15-én a valaha volt legnagyobb békemenetet rendezik majd meg

Futótűzként terjed a közösségi médiában: idén is lesz Békemenet
Közzétették az időpontját is.
A pontos útvonalat és a Békemenet kezdési időpontját később fogják ismertetni.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője megerősítette március 15-én is lesz békemenet.
A hírt Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök is megerősítette. Mint fogalmazott:
Március 15-én Békemenet. A legnagyobb.”
Nyitókép: Fecbook