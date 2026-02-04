Orbán Viktor kíméletlenül Von der Leyenék arcába vágta a valóságot: ezért fizetünk napi egymillió eurós büntetéseket (VIDEÓ)

Hatalmas a tét: újabb magyar tragédia bizonyítja, emberéletekről is döntünk áprilisban (VIDEÓ)
Rendkívül sötét forgatókönyvet vázolt a honvédelmi miniszter.
„Az ukrajnai béke kulcsa nem Moszkvában vagy Kijevben van, hanem Brüsszelben” – nyilatkozott a miniszterelnök Mórahalmon.
Orbán Viktor miniszterelnök Csongrád-Csanád vármegyében, Mórahalmon és Mártélyon tett látogatást, ahol helyi vezetőkkel, gazdákkal és vállalkozókkal egyeztetett. A kormányfő hangsúlyozta: a 2026-os parlamenti választás tétje Magyarország jövője, különösen a nemzeti szuverenitás, a gazdasági stabilitás és a háborúból való kimaradás kérdése – számolt be a Délmagyar.
A miniszterelnök megerősítette, hogy a kormány folytatja a hídépítési programot, amelyet nemzetstratégiai jelentőségűnek nevezett. Szólt a vízgazdálkodás és a mezőgazdasági termények értékesítésének problémáiról is, és ígéretet tett arra, hogy
a jövőben igazságosabb viszonyokat teremtenek a termelők és a kereskedők között.
A belpolitikai légkörről Orbán Viktor azt nyilatkozta: a kampányidőszakban nyugalomra és higgadtságra van szükség. A társadalmi békét a családok megerősítésében látja, és kiemelte, hogy a kormány továbbra is a családtámogatási rendszert tekinti politikája egyik alapjának.
Az ellenzékkel fennálló különbségekről szólva úgy fogalmazott:
amennyiben nem „nemzeti kormány” alakulna, a magyar források Brüsszelbe és Ukrajnába kerülnének, megszűnnének az olyan intézkedések, mint a rezsicsökkentés, a családtámogatások vagy a 3%-os lakáshitel.
A migráció kapcsán megerősítette, hogy Magyarország továbbra is ellenáll az uniós migrációs paktumnak, még a napi bírságok ellenére is.
A külpolitikai helyzetről szólva Orbán Viktor a háború eszkalációjának veszélyére figyelmeztetett, és azt állította: a béke kulcsa Brüsszel kezében van.
Szerintem nem több mint egy év, és teljesen megfordul majd az európai közhangulat és az európaiak mind a háború ellen lesznek, mert rájönnek, hogy az ő pénzükből akarják azt finanszírozni”
– jelentette ki a kormányfő.
A közvélemény–kutatásokról úgy vélekedett: azok inkább politikai „játéknak” tekinthetők, a valódi döntés április 12-én, a választás napján születik meg.
Ezt is ajánljuk a témában
Rendkívül sötét forgatókönyvet vázolt a honvédelmi miniszter.
Most olyan időket élünk, hogy a kormányváltás veszélyes dolog, ezért is mondjuk: a Fidesz a biztos választás”
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook–oldala