háború délmagyar brüsszel Ukrajna orbán viktor

Orbán Viktor kíméletlenül Von der Leyenék arcába vágta a valóságot: ezért fizetünk napi egymillió eurós büntetéseket (VIDEÓ)

2026. február 04. 11:16

„Az ukrajnai béke kulcsa nem Moszkvában vagy Kijevben van, hanem Brüsszelben” – nyilatkozott a miniszterelnök Mórahalmon.

2026. február 04. 11:16
null

Orbán Viktor miniszterelnök Csongrád-Csanád vármegyében, Mórahalmon és Mártélyon tett látogatást, ahol helyi vezetőkkel, gazdákkal és vállalkozókkal egyeztetett. A kormányfő hangsúlyozta: a 2026-os parlamenti választás tétje Magyarország jövője, különösen a nemzeti szuverenitás, a gazdasági stabilitás és a háborúból való kimaradás kérdése – számolt be a Délmagyar.

A miniszterelnök megerősítette, hogy a kormány folytatja a hídépítési programot, amelyet nemzetstratégiai jelentőségűnek nevezett. Szólt a vízgazdálkodás és a mezőgazdasági termények értékesítésének problémáiról is, és ígéretet tett arra, hogy

a jövőben igazságosabb viszonyokat teremtenek a termelők és a kereskedők között.

A belpolitikai légkörről Orbán Viktor azt nyilatkozta: a kampányidőszakban nyugalomra és higgadtságra van szükség. A társadalmi békét a családok megerősítésében látja, és kiemelte, hogy a kormány továbbra is a családtámogatási rendszert tekinti politikája egyik alapjának.

Az ellenzékkel fennálló különbségekről szólva úgy fogalmazott: 

amennyiben nem „nemzeti kormány” alakulna, a magyar források Brüsszelbe és Ukrajnába kerülnének, megszűnnének az olyan intézkedések, mint a rezsicsökkentés, a családtámogatások vagy a 3%-os lakáshitel.

 A migráció kapcsán megerősítette, hogy Magyarország továbbra is ellenáll az uniós migrációs paktumnak, még a napi bírságok ellenére is.

A külpolitikai helyzetről szólva Orbán Viktor a háború eszkalációjának veszélyére figyelmeztetett, és azt állította: a béke kulcsa Brüsszel kezében van. 

Szerintem nem több mint egy év, és teljesen megfordul majd az európai közhangulat és az európaiak mind a háború ellen lesznek, mert rájönnek, hogy az ő pénzükből akarják azt finanszírozni”

– jelentette ki a kormányfő.

A közvélemény–kutatásokról úgy vélekedett: azok inkább politikai „játéknak” tekinthetők, a valódi döntés április 12-én, a választás napján születik meg. 

Most olyan időket élünk, hogy a kormányváltás veszélyes dolog, ezért is mondjuk: a Fidesz a biztos választás” 

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook–oldala

stormy
2026. február 04. 11:52
ne fizessünk egy kurva fillért se.
szantofer
•••
2026. február 04. 11:35 Szerkesztve
„Az ukrajnai béke kulcsa nem Moszkvában vagy Kijevben van, hanem Brüsszelben” Lófaszt! Az ukrajnai béke kulcsa Putyin kezében van.
nuevoreynuevaley
2026. február 04. 11:33
Orban csaladja ki fogja fizetni ezt kamatostol Nem varhatja el senki, hogy ezt az onkentes buntetest a magyar emberek fizessek ki
csipkejozsika
•••
2026. február 04. 11:29 Szerkesztve
„Az ukrajnai béke kulcsa nem Moszkvában vagy Kijevben van, hanem Brüsszelben" Mi mást mondhatna a takonygerincű, ha nem szeretne egy moszkvai felhőkarcoló legfelső emeletéről kiesni.😁 Hiszen brüsszel támadta meg ukrajnát, utána meg visszalőtt az oroszoknak.😁🤦‍♂️
