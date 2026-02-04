Orbán Viktor kíméletlenül Von der Leyenék arcába vágta a valóságot: ezért fizetünk napi egymillió eurós büntetéseket (VIDEÓ)

Orbán Viktor miniszterelnök Csongrád-Csanád vármegyében, Mórahalmon és Mártélyon tett látogatást, ahol helyi vezetőkkel, gazdákkal és vállalkozókkal egyeztetett. A kormányfő hangsúlyozta: a 2026-os parlamenti választás tétje Magyarország jövője, különösen a nemzeti szuverenitás, a gazdasági stabilitás és a háborúból való kimaradás kérdése – számolt be a Délmagyar.

A miniszterelnök megerősítette, hogy a kormány folytatja a hídépítési programot, amelyet nemzetstratégiai jelentőségűnek nevezett. Szólt a vízgazdálkodás és a mezőgazdasági termények értékesítésének problémáiról is, és ígéretet tett arra, hogy