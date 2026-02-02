Hatalmas a tét: újabb magyar tragédia bizonyítja, emberéletekről is döntünk áprilisban (VIDEÓ)

– utalt a miniszter a választásokra, amelyen a háború és a béke kérdése is a tét. Az Orbán Viktor vezette kormány hosszú évek óta azon dolgozik, hogy ne engedje a háborúba sodródni hazánkat, ám „ha Magyar Péter kerül hatalomra, nem fogja tudni megakadályozni, hogy belecsússzunk a háborúba!” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A kép illusztráció. Fotó: YURIY DYACHYSHYN/AFP