Hatalmas a tét: újabb magyar tragédia bizonyítja, emberéletekről is döntünk áprilisban (VIDEÓ)

Most érkezett a tragikus hír: újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak
„Itt lenne az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen ezzel a nyílt embervadászattal szemben” – mondta Szijjártó Péter.
Rendkívül sötét forgatókönyvet vázolt a honvédelmi miniszter.
Mint arról beszámoltunk, újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak. „Itt lenne az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen ezzel a nyílt embervadászattal szemben” – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Budapesten.
Ezt is ajánljuk a témában
„Itt lenne az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen ezzel a nyílt embervadászattal szemben” – mondta Szijjártó Péter.
Egy újabb magyar fiatal lett az ukrán kényszersorozások áldozata – kezdte a közösségi oldalára feltöltött videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, aki a következőket írta a felvétel mellé:
Szomorú hírek Ukrajnából. Együtt érzünk a hozzátartozókkal. Magyarországon ma még biztonságban vannak a fiatalok, nem fenyegeti őket a sorozás, de ez egy rossz döntéssel megváltozhat április 12-e után”
– utalt a miniszter a választásokra, amelyen a háború és a béke kérdése is a tét. Az Orbán Viktor vezette kormány hosszú évek óta azon dolgozik, hogy ne engedje a háborúba sodródni hazánkat, ám „ha Magyar Péter kerül hatalomra, nem fogja tudni megakadályozni, hogy belecsússzunk a háborúba!” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
A kép illusztráció. Fotó: YURIY DYACHYSHYN/AFP