Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
02. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Szalay-Bobrovniczky Kristóf kényszersorozás ukrajna áldozat

Hatalmas a tét: újabb magyar tragédia bizonyítja, emberéletekről is döntünk áprilisban (VIDEÓ)

2026. február 02. 17:46

Rendkívül sötét forgatókönyvet vázolt a honvédelmi miniszter.

2026. február 02. 17:46
null

Mint arról beszámoltunk, újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak. „Itt lenne az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen ezzel a nyílt embervadászattal szemben” – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Budapesten.

Ezt is ajánljuk a témában

Egy újabb magyar fiatal lett az ukrán kényszersorozások áldozata – kezdte a közösségi oldalára feltöltött videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, aki a következőket írta a felvétel mellé:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

Szomorú hírek Ukrajnából. Együtt érzünk a hozzátartozókkal. Magyarországon ma még biztonságban vannak a fiatalok, nem fenyegeti őket a sorozás, de ez egy rossz döntéssel megváltozhat április 12-e után”

– utalt a miniszter a választásokra, amelyen a háború és a béke kérdése is a tét. Az Orbán Viktor vezette kormány hosszú évek óta azon dolgozik, hogy ne engedje a háborúba sodródni hazánkat, ám „ha Magyar Péter kerül hatalomra, nem fogja tudni megakadályozni, hogy belecsússzunk a háborúba!” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A kép illusztráció. Fotó: YURIY DYACHYSHYN/AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csipkejozsika
•••
2026. február 02. 18:24 Szerkesztve
Ha a tiszára szavazol kitör a 3ik és 4 ik világháború. Mindenki meghal és akik életben maradnak azok késöbb.🤦‍♂️😁 Elfogy az élelem ,a hatvanpusztai atombunker lakói éhezni fognak.A madarak nem fognak reggelente csicseregni ,mondjuk ez nem is baj mert néha idegesítő.A víz a negyedik halmaz állapotba kerül köszönhetően Magyar Péternek .Ne hagyjuk ,hogy a hároméves gyerekeinket moszkvába vigyék meghalni,putyin lázálma miatt.😁👍
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2026. február 02. 18:17 Szerkesztve
A Fossiás szavazók szerint nekik nem nagy ár megdögleni a nagyorosz sztyeppén, ha ezzel cserébe a G**i Orbára és Putlerre "csapást mérhetnek"! 😂😂😂😂😂😂
Válasz erre
0
0
csipkejozsika
2026. február 02. 18:14
Hatalmas a tét: újabb magyar tragédia bizonyítja, emberéletekről is döntünk áprilisban " Igen mert ha a fideszre szavazol az oroszok nem lövik tovább ukrajnát.🤦‍♂️😁 És békét kötnek, mintha mi sem történt volna.Elszívnak egy békeszivarkát, isznak egy feles tojáslikört, és együtt nézik a barcelona következő párharcát, a bajnokok ligájában.🤦‍♂️😁👍
Válasz erre
1
1
pugacsov-0
2026. február 02. 18:04
Soldat Kuzma Oleg Miroszlavovics. Minden részvétem.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!