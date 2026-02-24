Ft
Brüsszel Magyarország Ukrajna Barátság kőolajvezeték Orbán Viktor Európai Unió

Ön azt kéri tőlem, tegyek úgy, mintha semmi sem történt volna. Ez lehetetlen!

2026. február 24. 10:38

Nem áll módomban semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntést támogatni.

2026. február 24. 10:38
null
Orbán Viktor
Orbán Viktor
Facebook

„Válasz az Európai Tanács elnökének:

Elnök Úr!

Elnök Úr!

A tények makacs dolgok: nincsenek technikai akadályai annak, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül újrainduljon az olajszállítás Magyarország felé. Ehhez kizárólag Ukrajna politikai döntésére van szükség.

Amint Ön is tudja, az Európai Tanács egyik legfegyelmezettebb és legkövetkezetesebb tagja vagyok. Teljes mértékben értem az Ön aggodalmait. De Ön is bizonyára látja a helyzet abszurditását: hozunk egy Ukrajna számára pénzügyileg kedvező döntést, amelyet személy szerint nem támogatok, majd Ukrajna energia-vészhelyzetet idéz elő Magyarországon, és Ön azt kéri tőlem, tegyek úgy, mintha semmi sem történt volna.

Ez lehetetlen! Nem áll módomban semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntést támogatni mindaddig, amíg nem térnek vissza a normalitás talajára.

Tisztelettel:

Orbán Viktor

