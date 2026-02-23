Nem tudja elengedni: Kunhalmi Ágnes összegyűjtötte az aláírásokat, függetlenként indul a választáson

Kunhalmi Ágnes bejelentette, hogy leadta a 2026-os országgyűlési választáson való indulásához szükséges ajánlásokat, és támogatóihoz fordulva hangsúlyozta: „Nagyon köszönöm, hogy ennyien értitek, minden körzet más, és hogy ebben a körzetben rám egyéniben, listán a kormányváltásra kell szavazni! Itt ez a recept a kormányváltásra.”

A politikus kiemelte, hogy sokan pártállástól függetlenül álltak mellé, és szerinte nemcsak az eddigi eredmények megőrzése fontos, hanem az is, hogy a legerősebb ellenzéki jelöltek győzni tudjanak a kulcskörzetekben.