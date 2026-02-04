Ft
tisza párt muhari gergely járdány vanda

Nem hallgathatnak tovább a tiszások: nagyon durva vádakat fogalmaztak meg egy jelöltjükkel szemben

2026. február 04. 15:11

Nem így képzelnénk a párton belüli versengést: karddal fenyegethettek meg egy Tisza Sziget-tagot, hogy a „győztes csapatot” támogassa. Korábban cigányozásról is szóltak a hírek.

2026. február 04. 15:11
Muhari Gergely

„Egy szigetünk tagját, Attilát, a Zsámberger család behívta magához. Leültették egy asztalhoz. Elvették a telefonját, betették a mikrohullámú sütőbe. Majd Zsámberger Márton 

bement a szobába, karddal a kezében jött vissza, teátrálisan kivonta a hüvelyből, és Attila elé tette az asztalra. Ezután feltette a kérdést: »Ugye a nyertes csapathoz akarsz tartozni – vagy mész tovább Vandáékkal?«” 

– írta bejegyzésében Járdány Vanda, aki a Tisza Párt előválasztásán indult Pest vármegye 14-es számú egyéni választókerületében.

A posztból kiderül, hogy 

Járdány szerint az általa emlegetett Attilát annak a Muhari Gergelynek az érdekében fenyegették meg, aki később megnyerte az előválasztást és a Tisza Párt hivatalos jelöltje lett.

Forrás: Muhari Gergely Facebook-oldala

Mint fogalmazott (sic!): „Muharinak kellett volna egy pár önkéntes munkavégzés hogy lássa azt a felemelő érzést hogy milyen tenni a közösségért. Talán ha nem ül bele egy olyan szerepbe, hogy ő lesz itt a jelölt, mert Zsámberger azt mondta és a kivégzőosztaga sepri elotte a terepet, akkor lathatta volna, hogy a Tisza érzés egy egészen más mint amit a kis zárt Zsamberger közösségben lát.”

Járdány azt is hangsúlyozta, hogy minden állítását bizonyítékokkal és tanúkkal tudja alátámasztani.

„Ti csendben maradnátok, ha egy közösségben karddal fenyegetnének meg valakit?” – tette fel a kérdést Járdány Vanda.

Később úgy is megfogalmazta a kérdést: 

Biztos, hogy minket, akik szóltunk, hogy baj van, minket kellett kizárni? Ki az aki normális értékrenddel úgy gondolja, hogy egy kivégzőosztagtól, a karddal fenyegetőktől bűn elhatárolódni?”

Kerestük volna Muhari Gergelyt, hogy megtudjuk, mit szól Járdány Vanda állításaihoz, de mivel a Tisza Párt jelöltjei le vannak tiltva nyilatkozatokról és az elérhetőségeiket sem hozta nyilvánosságra a párt, Muhari pedig cikkünk megjelenéséig sem reagált semmit saját Facebook-oldalán, kénytelenek voltunk a Tisza központi e-mail címén érdeklődni. Arra voltunk kíváncsiak, mit tudnak a Járdány Vanda által elmesélt fenyegetőzésről, a párt vezetése ismeri-e a volt jelölt-jelöltjük által emlegetett bizonyítékokat, és ha igen, 

indítottak-e valamilyen vizsgálatot az ügyben.

Amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.

Cigányozás is volt

Járdány Vanda már korábban is kifakadt a Tiszán belül uralkodó állapotokkal kapcsolatban. Nemrég egy posztjában már írt a „kivégzőosztagos módszerekről” (állítása szerint maga Zsámberger nevezi kivégzőosztagnak a köré szervezett csapatot).

Akkor azt is megfogalmazta, hogy egykori párttársa, Muhari Gergely és csapata „fideszes sikkasztónak, dékás ügynöknek, cigánynak, MSZP-s besúgónak, tanulatlan semmirekellőnek” nevezte őt a választók megtévesztése érdekében.

Nyitókép: Muhari Gergely Facebook-oldala 

