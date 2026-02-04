Nem hallgathatnak tovább a tiszások: nagyon durva vádakat fogalmaztak meg egy jelöltjükkel szemben

Járdány szerint az általa emlegetett Attilát annak a Muhari Gergelynek az érdekében fenyegették meg, aki később megnyerte az előválasztást és a Tisza Párt hivatalos jelöltje lett.

Forrás: Muhari Gergely Facebook-oldala

Mint fogalmazott (sic!): „Muharinak kellett volna egy pár önkéntes munkavégzés hogy lássa azt a felemelő érzést hogy milyen tenni a közösségért. Talán ha nem ül bele egy olyan szerepbe, hogy ő lesz itt a jelölt, mert Zsámberger azt mondta és a kivégzőosztaga sepri elotte a terepet, akkor lathatta volna, hogy a Tisza érzés egy egészen más mint amit a kis zárt Zsamberger közösségben lát.”

Járdány azt is hangsúlyozta, hogy minden állítását bizonyítékokkal és tanúkkal tudja alátámasztani.

„Ti csendben maradnátok, ha egy közösségben karddal fenyegetnének meg valakit?” – tette fel a kérdést Járdány Vanda.