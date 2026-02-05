Ft
klubest Orbán Viktor miniszterelnök

Merész ötlettel érkezett Orbán Viktor a Mandiner Klubestjére (VIDEÓ)

2026. február 05. 07:40

Kedélyesen sétált be a miniszterelnök a Várkert Bazárba.

2026. február 05. 07:40
null

Magyarország sorsát illetően rendkívül komoly témákat érintett Orbán Viktor miniszterelnök a Mandiner Várkert Bazárban rendezett telt házas Klubestjén. „Az ellenzék rendszerváltást akar, és ők ebben az esetben igazat mondanak, így valójában sorsot választunk április 12-én, mert ha lejövünk a nemzeti rendszerről, akkor szinte lehetetlen lesz lejönni a brüsszeli rendszerről” – közölte Orbán Viktor.

A Szalai Zoltán lapigazgató és Szalai Laura főszerkesztő-helyettes által moderált beszélgetés végig derűs hangulatban zajlott, pedig

a kormányfő a megérkezésekor – amikor felidézte a nyári emlékeit – még a műsorvezető lecserélését is kilátásba helyezte.

Mint ismert, augusztusban az esztergomi MCC Feszten Kereki Gergő online főszerkesztő beszélgetett a színpadon a miniszterelnökkel, ez adta az ötletet az eseményre viccelődve érkező Orbán Viktornak a rögtönzött megoldási javaslatra.

A telt házas eseményről készült galériánkat IDE kattintva tekinthetik meg!

Fotó: Mandiner/Ficsor Márton

Összesen 3 komment

gullwing
2026. február 05. 08:33
Volt már részünk abban amikor a komcsik uralkodtak. MINDEN idegen segget kinyaltak, mindenkinek aki NEM Magyar meg akartak felelni.. Szervilis korcs szarok. Szavazóikkal egyetemben.
kalmanok
2026. február 05. 07:49
Sétált, inkább gurult.
