Merész ötlettel érkezett Orbán Viktor a Mandiner Klubestjére (VIDEÓ)

Orbán Viktor: Míg a nyugatiak behódoltak a migrációnak, addig nekünk lázadni kell! (VIDEÓ)
A miniszterelnök közölte, Magyarország dolga, hogy kimaradjon a háborúból.
Kedélyesen sétált be a miniszterelnök a Várkert Bazárba.
Magyarország sorsát illetően rendkívül komoly témákat érintett Orbán Viktor miniszterelnök a Mandiner Várkert Bazárban rendezett telt házas Klubestjén. „Az ellenzék rendszerváltást akar, és ők ebben az esetben igazat mondanak, így valójában sorsot választunk április 12-én, mert ha lejövünk a nemzeti rendszerről, akkor szinte lehetetlen lesz lejönni a brüsszeli rendszerről” – közölte Orbán Viktor.
A Szalai Zoltán lapigazgató és Szalai Laura főszerkesztő-helyettes által moderált beszélgetés végig derűs hangulatban zajlott, pedig
a kormányfő a megérkezésekor – amikor felidézte a nyári emlékeit – még a műsorvezető lecserélését is kilátásba helyezte.
Mint ismert, augusztusban az esztergomi MCC Feszten Kereki Gergő online főszerkesztő beszélgetett a színpadon a miniszterelnökkel, ez adta az ötletet az eseményre viccelődve érkező Orbán Viktornak a rögtönzött megoldási javaslatra.
Azok, akik szenvedélyesen szeretik a hazájukat, többségben vannak – mondta Orbán Viktor a Mandiner Klubest rendezvényén.
A kormányfő aktuális kérdésekről beszélt a lapunk által szervezett eseményen.
Fotó: Mandiner/Ficsor Márton