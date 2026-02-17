Ft
Ft
7°C
0°C
Ft
Ft
7°C
0°C
02. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt magyar péter Magyar Péter hazugságai ukrajna

Magyar Péter Ukrajna uniós csatlakozása ügyében is hazudik (VIDEÓ)

2026. február 17. 07:17

A Tisza Párt vezetője folyamatosan próbálja elkerülni a válaszadást Ukrajna uniós tagsága kapcsán. Magyar Péter természetesen ebben az ügyben is hazudik. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 22. rész.

2026. február 17. 07:17
null
Kovács András
Kovács András

Magyar Péter folyamatosan  kínosan kerüli az egyenes válaszadást arra a kérdésre, hogy támogatná-e Ukrajna európai uniós csatlakozását. 

Magyar
Magyar Péter Ukrajna ügyében is folyamatosan hazudik
Forrás: Attila KISBENEDEK / AFP

2024. október 17-én az osztrák közszolgálati televíziónak, az ORF-nek adott interjút, amiben a riporter megkérdezte a Tisza Párt elnökét, hogy Ukrajnának hosszú távon EU-, illetve NATO-tagnak kellene-e lennie. Magyar Péter erre azt válaszolta „ami az EU-t illeti, akkor, ha megfelelnek a feltételeknek. Persze, de hosszú lesz az út”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

Videó 10:40-től:

Ma már nem szívesen beszél erről a pártelnök, aki az ATV Egyenes beszéd című műsorban 2025. márciusában előbb kitérő választ adott, mellébeszélt, majd amikor újra neki szegezte a kérdést Rónai Egon, hogy támogatná-e Ukrajna uniós csatlakozását, akkor annyit mondott: 

a háborúban álló ország jelenleg nem felel meg a felvételi kritériumoknak, ezért senki nem gondolhatja komolyan, hogy ez releváns kérdés.

Videó 6:10-től:

Magyar érthető okokból nem válaszol

Nyilvánvaló, hogy politikai okokból igyekszik kerülni ezt az egyre „forróbb” témakört Magyar Péter, mert a magyar társadalom többsége jelenleg ellenzi Ukrajna EU-csatlakozását, és ezért a pártelnök nem akar beállni egy kisebbségi álláspont mögé. Másrészt viszont az Európai Néppárt elvárja tőle, hogy teljes mellszélességgel álljon ki Ukrajna támogatása mellett, ezért kettős játékot űz Magyar Péter. 

Tisza Párt, Magyar Péter, baklövés
Tiszás képviselők az Európai Parlamentben ukrán színekben (Fotó: Képernyőfotó) 

Ukrán színekbe öltöztek a Tisza EP-képviselői

Látványosan demonstrálta az Ukrajna melletti elkötelezettségét a Tisza Párt 2024. november 19-én az Európai Parlamentben (EP). Magyar Péterék ukrán zászlós pólókban hallgatták  végig Volodimir Zelenszkij videókapcsolaton keresztül elmondott beszédét a háború ezredik napja alkalmából. A Tisza EP-képviselői a Manfred Weber vezette néppártiak nagy részével együtt ezzel a performansszal rácsatlakoztak az akkori új szlogenre: „Addig támogatjuk Ukrajnát, amíg szükséges”.

Érdemes felidézni: miközben a tiszások háborúpárti jelmezben tettek hitet a háború folytatása mellett, az akkor már bukott, de még hivatalban lévő amerikai elnök, Joe Biden engedélyével Ukrajna amerikai rakéták bevetésére kapott engedélyt, és az ukrán csapatok használták is az Egyesült Államok által szállított ATACMS rakétákat.

Magyar Péterék háborúpárti fellépése nem a véletlen műve, nem is egyszeri alkalom, pontosan illeszkedik az Európai Néppárt politikájába. Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációvezetője már korábban bevallotta, hogy ők mindenben követik Manfred Weberék iránymutatását. Mint mondta, „néppárti álláspontra támaszkodunk, ami egyfajta kötelezettség”, „a néppárti álláspontot elfogadtuk és elfogadjuk, és ezeket az álláspontokat magunkévá tesszük”.

A Tisza 2024. szeptember 19-én megszavazta azt a háborúpárti európai parlamenti határozatot is, amely még több fegyver szállítására szólított fel. Magyar Péter tehát hűen teljesíti, amit Manfred Weberék elvárnak tőle.

Állva tapsolta Magyar Péter a bizottsági elnök háborúpárti szónoklatát

Emlékezetes volt az is, amikor 2024. október 9-én Magyar Péter lelkesen tapsolt Ursula von der Leyen EP előtt elmondott beszéde után. 

A Tisza Párt elnöke a tavalyi választási kampányban még kikérte magának, hogy Brüsszel „alázatos szolgája” lenne, azóta nagyot fordult a világ. 

  • Miután Orbán Viktor miniszterelnök ismertette a soros magyar elnöksége programját, a néppárti Ursula von der Leyen kapott szó. 
  • Az Európai Bizottság elnöke – sokszor nem a szakpolitikai kérdésekre reagálva – éles politikai kritikákat fogalmazott meg Orbán Viktorral szemben, valamint bejelentette, hogy tovább kell folytatni Ukrajna katonai és pénzügyi támogatását. Ursula von der Leyen kijelentette: „csak egy út van az igazságos béke érdekében Ukrajna és Európa számára, az hogy továbbra is támogatjuk Ukrajna ellenállását, katonai, pénzügyi és politikai támogatással”. 

Magyar Péter mindezt állva tapsolva fogadta.

Ovációval fogadták Donald Tusk beszédét

A Tisza Párt képviselői láthatóan teljes átéléssel igyekeznek bizonyítani elkötelezettségüket a néppárthoz, hiszen nemcsak a bizottsági elnök hazánk elleni kirohanásokkal tarkított októberi beszédét fogadták lelkes ovációval, de szintén állva tapsoltak Donald Tusknak, a háborús eszkaláció fő szószólójának. A lengyel kormányfő évek óta Manfred Weberék egyik bizalmi embere, felelőssége van abban, hogy Európa a jelenlegi válságos helyzetébe került – emlékeztetett korábban Dömötör Csaba.

A Fidesz EP-képviselője a Facebook-bejegyzésében kiemelte, a Tusk-kormány a háborús eszkaláció és a folyamatos fegyverküldések fő szószólója volt az elmúlt hónapokban.

A liberális fősodor által is megtapsolt lengyel kabinet teljesen leválna a keleti gázszállítmányokról, totálisan figyelmen kívül hagyva, hogy a részleges leválás már eddig is mekkora energiaár-emelkedést és inflációt okozott. A szankcióknak nem nagyon volt náluk nagyobb lobbistája. Egy tisztviselőjük szerint azokat, akik felrobbantották az olcsóbb gázt biztosító Északi Áramlatot, nem letartóztatni, hanem kitüntetni kellene. A külügyminiszterük köszönetet is mondott. Tusk úgy erőlteti Ukrajna NATO- és EU-tagságát, hogy nem ad választ arra, ez milyen biztonsági kockázatokkal járna, s hogy a tagsággal mennyi támogatástól esnének el a kelet-európai állampolgárok, azon belül is a lengyel és magyar gazdák – fejtette ki Dömötör Csaba.

Kiálltak Ukrajna mögött

Később a Tisza Párt szavazást indított többek között Ukrajna uniós csatlakozásának támogatásáról is. Az Ukrajna EU-tagságára vonatkozó kérdésre Magyar Péterék szimpatizánsai nem meglepő módon többségében igennel válaszoltak: 

Ukrajna EU-tagságát a válaszadók 58,18 százaléka támogatta a Tisza Párt szavazásán.

A válaszadók közel hatvan százaléka támogatta Ukrajna uniós csatlakozását

Az eredményre azonnal reagált Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. A politikus elmondta, 

Brüsszel Péter bejelentette, Ursula von der Leyen utasítására támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását. Ezért csinálta a kamuszavazást, az aláírásgyűjtést. A Tisza Párt hangja Brüsszel hangja.

 

Nyitókép: MTI

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rasputin
2026. február 17. 07:30
A Tisza Párt vezetője folyamatosan próbálja elkerülni a válaszadást Ukrajna uniós tagsága kapcsán. Magyar Péter természetesen ebben az ügyben is hazudik Bazd meg Kovács magad írod le hogy mit válaszolt.
Válasz erre
0
0
belbuda
2026. február 17. 07:28
A rágalmazásért elítélt kockafejű origós bandi…hiszek neki…😂😂😂
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!