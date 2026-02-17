Magyar Péter Ukrajna uniós csatlakozása ügyében is hazudik (VIDEÓ)

Magyar érthető okokból nem válaszol

Nyilvánvaló, hogy politikai okokból igyekszik kerülni ezt az egyre „forróbb” témakört Magyar Péter, mert a magyar társadalom többsége jelenleg ellenzi Ukrajna EU-csatlakozását, és ezért a pártelnök nem akar beállni egy kisebbségi álláspont mögé. Másrészt viszont az Európai Néppárt elvárja tőle, hogy teljes mellszélességgel álljon ki Ukrajna támogatása mellett, ezért kettős játékot űz Magyar Péter.

Tiszás képviselők az Európai Parlamentben ukrán színekben (Fotó: Képernyőfotó)

Ukrán színekbe öltöztek a Tisza EP-képviselői

Látványosan demonstrálta az Ukrajna melletti elkötelezettségét a Tisza Párt 2024. november 19-én az Európai Parlamentben (EP). Magyar Péterék ukrán zászlós pólókban hallgatták végig Volodimir Zelenszkij videókapcsolaton keresztül elmondott beszédét a háború ezredik napja alkalmából. A Tisza EP-képviselői a Manfred Weber vezette néppártiak nagy részével együtt ezzel a performansszal rácsatlakoztak az akkori új szlogenre: „Addig támogatjuk Ukrajnát, amíg szükséges”.