Magyar Péter Ukrajna uniós csatlakozása ügyében is hazudik (VIDEÓ)

Magyarország katonai megszállásától a választási eredmények megtámadásáig – minden belefér az EU-s csatlakozást követelő ukrán megszólalók szerint.
A Tisza Párt vezetője folyamatosan próbálja elkerülni a válaszadást Ukrajna uniós tagsága kapcsán. Magyar Péter természetesen ebben az ügyben is hazudik. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 22. rész.
Magyar Péter folyamatosan kínosan kerüli az egyenes válaszadást arra a kérdésre, hogy támogatná-e Ukrajna európai uniós csatlakozását.
2024. október 17-én az osztrák közszolgálati televíziónak, az ORF-nek adott interjút, amiben a riporter megkérdezte a Tisza Párt elnökét, hogy Ukrajnának hosszú távon EU-, illetve NATO-tagnak kellene-e lennie. Magyar Péter erre azt válaszolta „ami az EU-t illeti, akkor, ha megfelelnek a feltételeknek. Persze, de hosszú lesz az út”.
Videó 10:40-től:
Ma már nem szívesen beszél erről a pártelnök, aki az ATV Egyenes beszéd című műsorban 2025. márciusában előbb kitérő választ adott, mellébeszélt, majd amikor újra neki szegezte a kérdést Rónai Egon, hogy támogatná-e Ukrajna uniós csatlakozását, akkor annyit mondott:
a háborúban álló ország jelenleg nem felel meg a felvételi kritériumoknak, ezért senki nem gondolhatja komolyan, hogy ez releváns kérdés.
Videó 6:10-től:
Nyilvánvaló, hogy politikai okokból igyekszik kerülni ezt az egyre „forróbb” témakört Magyar Péter, mert a magyar társadalom többsége jelenleg ellenzi Ukrajna EU-csatlakozását, és ezért a pártelnök nem akar beállni egy kisebbségi álláspont mögé. Másrészt viszont az Európai Néppárt elvárja tőle, hogy teljes mellszélességgel álljon ki Ukrajna támogatása mellett, ezért kettős játékot űz Magyar Péter.
Látványosan demonstrálta az Ukrajna melletti elkötelezettségét a Tisza Párt 2024. november 19-én az Európai Parlamentben (EP). Magyar Péterék ukrán zászlós pólókban hallgatták végig Volodimir Zelenszkij videókapcsolaton keresztül elmondott beszédét a háború ezredik napja alkalmából. A Tisza EP-képviselői a Manfred Weber vezette néppártiak nagy részével együtt ezzel a performansszal rácsatlakoztak az akkori új szlogenre: „Addig támogatjuk Ukrajnát, amíg szükséges”.
Érdemes felidézni: miközben a tiszások háborúpárti jelmezben tettek hitet a háború folytatása mellett, az akkor már bukott, de még hivatalban lévő amerikai elnök, Joe Biden engedélyével Ukrajna amerikai rakéták bevetésére kapott engedélyt, és az ukrán csapatok használták is az Egyesült Államok által szállított ATACMS rakétákat.
Magyar Péterék háborúpárti fellépése nem a véletlen műve, nem is egyszeri alkalom, pontosan illeszkedik az Európai Néppárt politikájába. Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációvezetője már korábban bevallotta, hogy ők mindenben követik Manfred Weberék iránymutatását. Mint mondta, „néppárti álláspontra támaszkodunk, ami egyfajta kötelezettség”, „a néppárti álláspontot elfogadtuk és elfogadjuk, és ezeket az álláspontokat magunkévá tesszük”.
A Tisza 2024. szeptember 19-én megszavazta azt a háborúpárti európai parlamenti határozatot is, amely még több fegyver szállítására szólított fel. Magyar Péter tehát hűen teljesíti, amit Manfred Weberék elvárnak tőle.
Emlékezetes volt az is, amikor 2024. október 9-én Magyar Péter lelkesen tapsolt Ursula von der Leyen EP előtt elmondott beszéde után.
A Tisza Párt elnöke a tavalyi választási kampányban még kikérte magának, hogy Brüsszel „alázatos szolgája” lenne, azóta nagyot fordult a világ.
Magyar Péter mindezt állva tapsolva fogadta.
A Tisza Párt képviselői láthatóan teljes átéléssel igyekeznek bizonyítani elkötelezettségüket a néppárthoz, hiszen nemcsak a bizottsági elnök hazánk elleni kirohanásokkal tarkított októberi beszédét fogadták lelkes ovációval, de szintén állva tapsoltak Donald Tusknak, a háborús eszkaláció fő szószólójának. A lengyel kormányfő évek óta Manfred Weberék egyik bizalmi embere, felelőssége van abban, hogy Európa a jelenlegi válságos helyzetébe került – emlékeztetett korábban Dömötör Csaba.
A Fidesz EP-képviselője a Facebook-bejegyzésében kiemelte, a Tusk-kormány a háborús eszkaláció és a folyamatos fegyverküldések fő szószólója volt az elmúlt hónapokban.
A liberális fősodor által is megtapsolt lengyel kabinet teljesen leválna a keleti gázszállítmányokról, totálisan figyelmen kívül hagyva, hogy a részleges leválás már eddig is mekkora energiaár-emelkedést és inflációt okozott. A szankcióknak nem nagyon volt náluk nagyobb lobbistája. Egy tisztviselőjük szerint azokat, akik felrobbantották az olcsóbb gázt biztosító Északi Áramlatot, nem letartóztatni, hanem kitüntetni kellene. A külügyminiszterük köszönetet is mondott. Tusk úgy erőlteti Ukrajna NATO- és EU-tagságát, hogy nem ad választ arra, ez milyen biztonsági kockázatokkal járna, s hogy a tagsággal mennyi támogatástól esnének el a kelet-európai állampolgárok, azon belül is a lengyel és magyar gazdák – fejtette ki Dömötör Csaba.
Később a Tisza Párt szavazást indított többek között Ukrajna uniós csatlakozásának támogatásáról is. Az Ukrajna EU-tagságára vonatkozó kérdésre Magyar Péterék szimpatizánsai nem meglepő módon többségében igennel válaszoltak:
Ukrajna EU-tagságát a válaszadók 58,18 százaléka támogatta a Tisza Párt szavazásán.
Az eredményre azonnal reagált Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. A politikus elmondta,
Brüsszel Péter bejelentette, Ursula von der Leyen utasítására támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását. Ezért csinálta a kamuszavazást, az aláírásgyűjtést. A Tisza Párt hangja Brüsszel hangja.
Nyitókép: MTI