Nagy kérdés, ki mondta a következő gondolatokat a Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastban.
Orbán Viktor egy profi politikus. Jól felkészült szakember. Nekem nincs róla rossz véleményem. Azért, mert jól jár az agya. Ragyogóan előre lát. Jó a politikai érzékenysége. Hibátlan stratéga. 16 évig hogy lenne uralkodó, ha alkalmatlan lenne, nem tudott volna kormányt vezetni 16 éven keresztül.”
Szijjártó Péter vagy Lázár János mondta? Netán Kocsis Máté? Mondhatta volna bármelyikük, de nem ők mondták. Hanem – csatolják be a biztonsági öveket, nehogy földre essenek a meglepetéstől: Magyar György ügyvéd mondta, aki mióta az eszemet tudom, áskálódik, fúrja, szembemegy a miniszterelnökkel, és mindig kiszolgálta az aktuális balos vezetést Horn Gyulától Medgyessyn át Gyurcsányig. Nem mondta rájuk, hogy profi, jól felkészült, előrelátó, jó eszű politikusok. Ha nem mondta, akkor nyilván nem is ilyenek, mégis az ő hátsójukból kandikál ki folyamatosan. S ha csak egy mákszemnyi igazság van a bevezetőben idézett gondolatokban, akkor
ennek az embernek szörnyen sivár lehet a lelke. Olyan, mint a kommunistáké.
Igaz, ő született liberálisnak vallja magát, közülük legtöbben így tesznek, mert szégyellik a kommunista érzelmeiket. Gúnyosan homo sovieticus, azaz szovjet ember, ami az állami ideológiához és a diktatúra kereteihez idomuló személyiségtípust jelöli. Ami nem lenne baj, főleg azért, mert közöttük sem tilos józan ésszel gondolkodni, helyt adni saját józan következtetéseiknek.
De nem oda Buda! Mező Gábor kutató idézte a Kőszeg Ferenc által a Beszélőbe írt interjút Farkasházy Tivadarral, aki elmondta, hogy
nekik, a 68-as nemzedéknek kijár a hatalom. Nekik jár a hatalom, ők eleget vártak erre a hatalomra.
Ezt a gőgöt lehet még mindig látni Bródy Jánosékon. Hiába öregednek meg. Még mindig úgy érzik, nekik ott a helyük, ott kell állniuk az élen, mert csak ők mondhatják meg, hogy mi az igazság, csak ők mondhatják meg, mi a helyes út Magyarország számára.”
És ez a gőg csordul ki a „született” liberális Magyar György szája szélén is.
Mert ők a diktatúrához szoktak, ahol ők az urak, ahol ők gyakorolják a hatalmat.
Csakhogy időközben eltűnt a diktatúra, nincs mögöttük állambácsi, az állami ideológia, amely megadja nekik azt a hátteret, amire úgy vágynak. Ám ebbe a jelek szerint nem tudnak beletörődni. Muskétásoknak nevezi Lázár Jánost, Szijjártó Pétert, akikben a kormányfő annyira megbízik, hogy önálló Lázárinfókat, ahhoz hasonló közösségi összejöveteleket szerveznek, hogy a választók minél több helyen közvetlenül a kormány embereitől értesüljenek a legfontosabb politikai információkról. Hogy az egy közösségben való aktív lét érzete révén minél többeket magával ragadjon ez az érzés, hogy további szimpatizánsokat érhessen el a biztos jövőre szavazás vágya. Méghozzá úgy, hogy közben a provokáló tiszásokat, a szemlátomást gyenge, sokszor fizetett politikai ellenfeleket is nevetségessé tudják tenni, két vállra lehet fektetni, ahogy tegnap Pécelen is történt a Lázárinfón.
Tudjuk, a muskétások elválaszthatatlan, egymásért tűzbe menő jó barátok. A komcsik nem szokták vállalni a felelősséget. Persze, Magyar György is érzi, hogy nem jól mennek a dolgok. Magyar Péter oldaláról fokozatosan a szerinte is „profi” Orbán felé sasszézik, ki tudja, mikor lesz ismét ekkora nyilvánossága az érdekhelyezkedésre.
De hogy ne legyen minden fenékig tejföl, a műsorban azért haza is beszélt, keményen bírálva a rendeleti kormányzást.
Ismert, a kormány egy veszélyhelyzeti rendelettel állíttatott le folyamatban lévő bírósági pereket, amelyeket önkormányzatok (köztük Budapest) indítottak a szolidaritási hozzájárulás miatt. Pedig ő is jól tudja, hogy a különleges jogrend és a rendeleti kormányzás Magyarországon olyan válságkezelési eszközök, amelyek háború idején lehetővé teszik a kormány számára, hogy gyorsan, a szokásos parlamenti ügymenet megkerülésével hozzon döntéseket. De Magyar a nyilvánosság előtt ki akarja jogászkodni a dolgot. Ám nem tudta, pofára is esett, ám – gondolhatja– legalább hergelhet a kormány ellen.
Szomorú vagy sem, ez úgy törvényes, ahogy van. Mert Orbán profi. Az ellenzék közelében sincs senki ilyen kvalitásokkal.
Azért vannak a béka sejhaja alatt. Lehet irigykedni.
