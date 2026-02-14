Csakhogy időközben eltűnt a diktatúra, nincs mögöttük állambácsi, az állami ideológia, amely megadja nekik azt a hátteret, amire úgy vágynak. Ám ebbe a jelek szerint nem tudnak beletörődni. Muskétásoknak nevezi Lázár Jánost, Szijjártó Pétert, akikben a kormányfő annyira megbízik, hogy önálló Lázárinfókat, ahhoz hasonló közösségi összejöveteleket szerveznek, hogy a választók minél több helyen közvetlenül a kormány embereitől értesüljenek a legfontosabb politikai információkról. Hogy az egy közösségben való aktív lét érzete révén minél többeket magával ragadjon ez az érzés, hogy további szimpatizánsokat érhessen el a biztos jövőre szavazás vágya. Méghozzá úgy, hogy közben a provokáló tiszásokat, a szemlátomást gyenge, sokszor fizetett politikai ellenfeleket is nevetségessé tudják tenni, két vállra lehet fektetni, ahogy tegnap Pécelen is történt a Lázárinfón.

Tudjuk, a muskétások elválaszthatatlan, egymásért tűzbe menő jó barátok. A komcsik nem szokták vállalni a felelősséget. Persze, Magyar György is érzi, hogy nem jól mennek a dolgok. Magyar Péter oldaláról fokozatosan a szerinte is „profi” Orbán felé sasszézik, ki tudja, mikor lesz ismét ekkora nyilvánossága az érdekhelyezkedésre.

De hogy ne legyen minden fenékig tejföl, a műsorban azért haza is beszélt, keményen bírálva a rendeleti kormányzást.

Ismert, a kormány egy veszélyhelyzeti rendelettel állíttatott le folyamatban lévő bírósági pereket, amelyeket önkormányzatok (köztük Budapest) indítottak a szolidaritási hozzájárulás miatt. Pedig ő is jól tudja, hogy a különleges jogrend és a rendeleti kormányzás Magyarországon olyan válságkezelési eszközök, amelyek háború idején lehetővé teszik a kormány számára, hogy gyorsan, a szokásos parlamenti ügymenet megkerülésével hozzon döntéseket. De Magyar a nyilvánosság előtt ki akarja jogászkodni a dolgot. Ám nem tudta, pofára is esett, ám – gondolhatja– legalább hergelhet a kormány ellen.