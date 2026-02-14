Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
02. 14.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 14.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
szijjártó péter lázár jános kocsis máté lázárinf magyar györgy orbán hatalom

Magyar György jogászkodással akart hergelni Orbán törvényessége ellen – pofára is esett

2026. február 14. 06:26

Mert ők a diktatúrához szoktak, ahol ők az urak, és ahol ők gyakorolják a hatalmat.

2026. február 14. 06:26
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Nagy kérdés, ki mondta a következő gondolatokat a Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastban.

Orbán Viktor egy profi politikus. Jól felkészült szakember. Nekem nincs róla rossz véleményem. Azért, mert jól jár az agya. Ragyogóan előre lát. Jó a politikai érzékenysége. Hibátlan stratéga. 16 évig hogy lenne uralkodó, ha alkalmatlan lenne, nem tudott volna kormányt vezetni 16 éven keresztül.” 

Szijjártó Péter vagy Lázár János mondta? Netán Kocsis Máté? Mondhatta volna bármelyikük, de nem ők mondták. Hanem – csatolják be a biztonsági öveket, nehogy földre essenek a meglepetéstől: Magyar György ügyvéd mondta, aki mióta az eszemet tudom, áskálódik, fúrja, szembemegy a miniszterelnökkel, és mindig kiszolgálta az aktuális balos vezetést Horn Gyulától Medgyessyn át Gyurcsányig. Nem mondta rájuk, hogy profi, jól felkészült, előrelátó, jó eszű politikusok. Ha nem mondta, akkor nyilván nem is ilyenek, mégis az ő hátsójukból kandikál ki folyamatosan. S ha csak egy mákszemnyi igazság van a bevezetőben idézett gondolatokban, akkor

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rejtélyes hálószobai fénykép: az elemző szerint Magyar Péter magára húzta a bajt

Rejtélyes hálószobai fénykép: az elemző szerint Magyar Péter magára húzta a bajt
Tovább a cikkhezchevron

ennek az embernek szörnyen sivár lehet a lelke. Olyan, mint a kommunistáké. 

Igaz, ő született liberálisnak vallja magát, közülük legtöbben így tesznek, mert szégyellik a kommunista érzelmeiket. Gúnyosan homo sovieticus, azaz szovjet ember, ami az állami ideológiához és a diktatúra kereteihez idomuló személyiségtípust jelöli. Ami nem lenne baj, főleg azért, mert közöttük sem tilos józan ésszel gondolkodni, helyt adni saját józan következtetéseiknek.

De nem oda Buda! Mező Gábor kutató idézte a Kőszeg Ferenc által a Beszélőbe írt interjút Farkasházy Tivadarral, aki elmondta, hogy 

nekik, a 68-as nemzedéknek kijár a hatalom. Nekik jár a hatalom, ők eleget vártak erre a hatalomra. 

Ezt a gőgöt lehet még mindig látni Bródy Jánosékon. Hiába öregednek meg. Még mindig úgy érzik, nekik ott a helyük, ott kell állniuk az élen, mert csak ők mondhatják meg, hogy mi az igazság, csak ők mondhatják meg, mi a helyes út Magyarország számára.”

És ez a gőg csordul ki a „született” liberális Magyar György szája szélén is. 

Mert ők a diktatúrához szoktak, ahol ők az urak, ahol ők gyakorolják a hatalmat. 

Csakhogy időközben eltűnt a diktatúra, nincs mögöttük állambácsi, az állami ideológia, amely megadja nekik azt a hátteret, amire úgy vágynak. Ám ebbe a jelek szerint nem tudnak beletörődni. Muskétásoknak nevezi Lázár Jánost, Szijjártó Pétert, akikben a kormányfő annyira megbízik, hogy önálló Lázárinfókat, ahhoz hasonló közösségi összejöveteleket szerveznek, hogy a választók minél több helyen közvetlenül a kormány embereitől értesüljenek a legfontosabb politikai információkról. Hogy az egy közösségben való aktív lét érzete révén minél többeket magával ragadjon ez az érzés, hogy további szimpatizánsokat érhessen el a biztos jövőre szavazás vágya. Méghozzá úgy, hogy közben a provokáló tiszásokat, a szemlátomást gyenge, sokszor fizetett politikai ellenfeleket is nevetségessé tudják tenni, két vállra lehet fektetni, ahogy tegnap Pécelen is történt a Lázárinfón.   

Tudjuk, a muskétások elválaszthatatlan, egymásért tűzbe menő jó barátok. A komcsik nem szokták vállalni a felelősséget. Persze, Magyar György is érzi, hogy nem jól mennek a dolgok. Magyar Péter oldaláról fokozatosan a szerinte is „profi” Orbán felé sasszézik, ki tudja, mikor lesz ismét ekkora nyilvánossága az érdekhelyezkedésre.  

De hogy ne legyen minden fenékig tejföl, a műsorban azért haza is beszélt, keményen bírálva a rendeleti kormányzást. 

Ismert, a kormány egy veszélyhelyzeti rendelettel állíttatott le folyamatban lévő bírósági pereket, amelyeket önkormányzatok (köztük Budapest) indítottak a szolidaritási hozzájárulás miatt. Pedig ő is jól tudja, hogy a különleges jogrend és a rendeleti kormányzás Magyarországon olyan válságkezelési eszközök, amelyek háború idején lehetővé teszik a kormány számára, hogy gyorsan, a szokásos parlamenti ügymenet megkerülésével hozzon döntéseket. De Magyar a nyilvánosság előtt ki akarja jogászkodni a dolgot. Ám nem tudta, pofára is esett, ám – gondolhatja– legalább hergelhet a kormány ellen. 

Szomorú vagy sem, ez úgy törvényes, ahogy van. Mert Orbán profi. Az ellenzék közelében sincs senki ilyen kvalitásokkal. 

Azért vannak a béka sejhaja alatt. Lehet irigykedni.

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Fotó: Youtube-képernyőfotó)

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
istvanpeter
2026. február 14. 09:08
Az Ügyvéd úr mond ezt is, azt is, de alapjában véve egy sunyi alak.
Válasz erre
0
0
OszkárOszi
2026. február 14. 08:26
Ez az ""ügyvéd" múltkor a Hitrádióban arról beszélt, hogy a vidékiek agymosottak. "A vidékieknél jobban működik az agymosás", ezt mondta.És senki sem szólt rá.És ez mindent el is mond a Hitrádióról.(Lehet, hogy az Ultrahang volt, de tökmindegy.)
Válasz erre
3
0
Obsitos Technikus
2026. február 14. 08:05
Ezekkel a "Magyar" családnevűekkel mindig baj van..
Válasz erre
2
0
balbako_
2026. február 14. 07:50
Hogy megkülönböztessék őket az életterükön, vállalt hazájukon belül (ukrán, német, román, szlovák)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!