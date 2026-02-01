„Ma már mindenki tudja az igazságot” – oda kapott hatalmasat Magyar Péter, ahol a legjobban fáj

Elszabadultak a tiszás provokátorok: Lázár Jánoson próbáltak meg fogást keresni, de hamar besültek
Öt percig tartott a „művelet”.
Az összes ukrán külügyminiszter elárulta, hogy a bábjuk vagy – írta levelében Menczer Tamás a Tisza Párt elnökének.
Nyílt levélben ment neki Magyar Péternek Menczer Tamás, miután az ellenzéki pártvezér Facebook-videójában a fideszesekhez intézett beszédet.
„Az a helyzet, hogy ma már, ha valaki rád néz, a szemedbe néz – ami nem könnyű, mert erősen hunyorogsz – akkor tudja az igazságot. Ma már mindenki tudja az igazságot.” – írta a kormánypártok kommunikációs igazgatója, majd felsorolásba kezdett:
Menczer Tamás reagált a Tisza Párt újabb provokációira is: rózsadombi zsúrpubinak nevezte Magyar Pétert, aki „akkor látott életében először cigányt”, amikor egy politikai promóvideót forgatott.
A cigányok is tudják, ha valamire jutottak az elmúlt 15 évben, a Tisza elvenné tőlük.
– írta.
Ezt is ajánljuk a témában
Öt percig tartott a „művelet”.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás