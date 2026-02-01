Ft
02. 01.
vasárnap
Szerzőink
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza weber magyar péter ukrán magyar

„Ma már mindenki tudja az igazságot” – oda kapott hatalmasat Magyar Péter, ahol a legjobban fáj

2026. február 01. 16:53

Az összes ukrán külügyminiszter elárulta, hogy a bábjuk vagy – írta levelében Menczer Tamás a Tisza Párt elnökének.

2026. február 01. 16:53
null

Nyílt levélben ment neki Magyar  Péternek Menczer Tamás, miután az ellenzéki pártvezér Facebook-videójában a fideszesekhez intézett beszédet. 

Az a helyzet, hogy ma már, ha valaki rád néz, a szemedbe néz – ami nem könnyű, mert erősen hunyorogsz – akkor tudja az igazságot. Ma már mindenki tudja az igazságot.” – írta a kormánypártok kommunikációs igazgatója, majd felsorolásba kezdett: 

  • „Az Európai Parlamentben Weber parancsára ukrán póló.
  • Ruszinnál a Slava Ukraini.
  • Meg a »berántunk mindenkit.«
  • Az összes ukrán külügyminiszter elárulta, hogy a bábjuk vagy.
  • Az összes szakértőd Kéritől Simonovitsig elárulták, hogy megszorításokra készültök.
  • Most itt ez a Csercsa Balázs, aki elmondta, hogy van gazdád, bizony van, Webernek hívják, minden parancsot végrehajtasz.
  • Meg azt is elmondta, hogy bizony van megszorítócsomag, lesz itt Tisza-adó, vagyonadó és minden más sarc, ha rajtatok múlik.”


Menczer Tamás reagált a Tisza Párt újabb provokációira is: rózsadombi zsúrpubinak nevezte Magyar Pétert, aki „akkor látott életében először cigányt”, amikor egy politikai promóvideót forgatott. 

A cigányok is tudják, ha valamire jutottak az elmúlt 15 évben, a Tisza elvenné tőlük.

– írta. 

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

westend
2026. február 01. 17:27
Bastyaelvtars 2026. február 01. 17:25 "Így nem lesztek kifizetve" - szóval ezért párologtak el poloskatampon elvtársaid. Wéber már nem hisz a nájlonmegváltódban?
Válasz erre
1
0
sanya55-2
2026. február 01. 17:26
TEHÁT! MENJ ANYÁDBA
Válasz erre
0
0
Bastyaelvtars
2026. február 01. 17:25
Tehát mi is történt? A menczer nevű veszett pincsi trollkodott egyett a Tisza fb oldalán és tolta az ezerszer hallott faszságokat. A mandiner pedig megirta ezt azzal a címmel hogy ez most nagyon fájt a gonosz magyar peternek. Na de meg se bukott mp?:))) Fiúk, ezt ne lazsáljátok el! Így nem lesztek kifizetve
Válasz erre
0
3
The Loner
•••
2026. február 01. 17:18 Szerkesztve
Meghallgattam a teveszájú hímringyó monológját. Basszus, olyan tömény, ipari kiszerelésű hazugságcunamit zúdított végig, hogy az ember már azt várta, mikor röhögi el magát. De nem. Rezzenéstelen pofával tolta végig ezt a szemenszedett baromságparádét. Ez már teljesítmény,még ettől a töltött majomtól is.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!