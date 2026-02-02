„A kormány nemzeti petíciót kezdeményez Ukrajna ügyében, rezsitámogatást kap mindenki, Lázár János megsértette a hazai romákat, a Tisza Pártból újabb elégedetlen tag lépett ki és tovább stagnál a magyar gazdaság. Nehéz összerakni a mozaikkockákból azt a képet, ami értelmezhető ábrát mutat a mai világról.

Kezdem a magyar gazdaság helyzetével, ami mindennek a kiindulópontja itthon. Most már negyedik éve egy helyben toporog hazánk a gazdasági növekedés tekintetében. A kormány által ezerszer lesajnált Európai Unió gyarapodása tavaly négyszeresére rúgott a magyarhoz képest. Pedig számtalanszor hallottuk, hogy az unió válságban rostokol, tévúton jár stb. Ehhez képest örülnénk, ha legalább az átlagot képesek lennénk hozni, de ezt sem sikerült. Ráadásul tavalyra 3,5 százalékot, az előző esztendőkre pedig 4 százalékot tervezett a kabinet GDP-bővülés címén, sőt, a miniszterelnök repülőrajtot ígért az év elején.