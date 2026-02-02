Ft
Tisza Párt Fodor Gábor Fidesz Lázár János

Lázár János hibázott, vékony jégen a kormány, komoly figyelmeztetés a tiszásoknak

2026. február 02. 09:24

Nyerhet a kormánypárt és nyerhet a Tisza is, ráadásul a hosszú távú trend Magyar Péter pártjának kedvez.

2026. február 02. 09:24
Fodor Gábor
Fodor Gábor
Index.hu

„A kormány nemzeti petíciót kezdeményez Ukrajna ügyében, rezsitámogatást kap mindenki, Lázár János megsértette a hazai romákat, a Tisza Pártból újabb elégedetlen tag lépett ki és tovább stagnál a magyar gazdaság. Nehéz összerakni a mozaikkockákból azt a képet, ami értelmezhető ábrát mutat a mai világról.

Kezdem a magyar gazdaság helyzetével, ami mindennek a kiindulópontja itthon. Most már negyedik éve egy helyben toporog hazánk a gazdasági növekedés tekintetében. A kormány által ezerszer lesajnált Európai Unió gyarapodása tavaly négyszeresére rúgott a magyarhoz képest. Pedig számtalanszor hallottuk, hogy az unió válságban rostokol, tévúton jár stb. Ehhez képest örülnénk, ha legalább az átlagot képesek lennénk hozni, de ezt sem sikerült. Ráadásul tavalyra 3,5 százalékot, az előző esztendőkre pedig 4 százalékot tervezett a kabinet GDP-bővülés címén, sőt, a miniszterelnök repülőrajtot ígért az év elején.

A hosszú kormányzás ára most jelentkezik

A folyamatos felsülés jelentősen rongálja a szavahihetőségét mind Orbán Viktornak, mind pedig a gazdasággal foglalkozó kormánytagoknak. Az ország polgárai pedig évek óta azzal szembesülnek, hogy az infláció elviszi a keresetük értékének nagy részét, ezért egyre nehezebb megélni a hazájukban. A Fidesz emiatt került abba a helyzetbe, amihez nem szokott hozzá az elmúlt 16 évben: fej fej melletti, kiélezett küzdelemben teljesen nyílt a verseny a választások előtt.

Nyerhet a kormánypárt és nyerhet a Tisza is, ráadásul a hosszú távú trend Magyar Péter pártjának kedvez.

Ez az állapot döntően azért állt elő, mert négy éve lényegében stagnál a magyar gazdaság, és a tavalyi reálbér-emelkedés az elmúlt évek uniós rekordernek számító inflációjának pusztító hatását nem tudta még teljes egészében ellensúlyozni. Ilyen szituációban felerősödnek a Fidesz–KDNP kormány hibái – az EU-val történő értelmetlen szembenállás, az elmúlt években meggazdagodott kiváltságosok irritáló rongyrázása, az avíttas politikai imázs miatt a fiatalok, diplomások és a nagyvárosi lakosság elvesztése, a hosszú hatalomgyakorlás révén kialakult nagyképű, pökhendi stílus stb. –, nő az elégedetlenség.

Már többször írtam erről, de érdemes még egyszer leszögezni: külső és belső tényezők egyaránt szerepet játszottak abban, hogy megtorpant a magyar fejlődés. A Covid-járvány, az orosz támadás Ukrajna ellen, a kialakult energiaválság és az Európai Unióval állandósult szembenállás szerepet játszottak helyzetünk romlásában. De ezeknek a külső tényezőknek a többsége az uniót is érintette, mégis tavaly éppen négyszer izmosabban haladtak előre, mint mi. Magyarország lemaradásában – amely a régiós vetélytársainkhoz viszonyított visszaesésünk miatt különösen fájdalmas sokunknak – komoly szerepet játszik az a gazdaságpolitika, amely 2022-ben fedezet nélküli jelentős kiadásokba kergette a költségvetést, aminek egyensúlya felborult és azóta sem tud helyreállni.”

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Galerida
2026. február 02. 10:41
F Gábor életművész! Máig abból él, hogy egykor véletlenül jó társaságba keveredett! A vitaműsorokban olyan szintű tudást mutat, ami kevesebb, mint a fog és internet nélküli falusi nyugdíjasok átlagáé...
Válasz erre
4
0
szilvarozsa
2026. február 02. 10:36
Nyugi Gabi! Olyan szar nem lehet a gazdaság, mint amilyen a ti időtökben volt.
Válasz erre
3
0
Bitrex®
2026. február 02. 10:33
Fodor Gábor vajon kire fog szavazni? Annál intelligensebbnek tartom őt, hogy a Tiszára, mert egy szoros eredmény után akár még polgárháború is jöhetne.
Válasz erre
1
0
SyncBaer
2026. február 02. 10:26
Gábor, túl fiatal vagy még a demenciához, inkább a zsigeri rosszindulat szólhat belőled! Ha használni nem tudsz (Magyarországnak), legalább ne árts! Abcúg!
Válasz erre
4
0
